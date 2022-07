El Club Nàutic de l’Escala ha engegat, el 15 de juliol, el calendari d’activitats d’aquest estiu 2022 amb la celebració de la ja tradicional Conferència de Temàtica Ambiental. La xerrada ha estat dedicada al Parc Natural de Cap de Creus, a càrrec del seu director, Ponç Feliu.

La ponència va ser l’ocasió perfecte per conèixer millor Els valors naturals i la gestió de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus, i de primera mà. El Parc Natural del Cap de Creus és un espai de referència per tots els navegants de l’Escala per la seva proximitat, però també pel seu gran atractiu natural marcat per la incidència de la tramuntana.

L’acte, que va ser moderat per Raimon Roca, director gerent del Club, va comptar també amb les intervencions del delegat de seguretat i medi ambient de la Junta Directiva del Club Rafel Callol i de Josep Vilanova, patró de la Fundació Alive, que ha col·laborat en l’organització de la ponència. Aquesta fundació privada dedicada a la recerca i difusió del coneixement sobre el medi marí per a millorar la seva gestió i conservació situava fa uns mesos la seva seu al Club reforçant l’aliança entre les dues entitats amb l’objectiu de preservar l’entorn natural que ens envolta.

També hi han assistien el president del Club, Narcís Carreras, el seu vice-president Federico Sampol i el secretari de la Junta Directiva, Jordi Roca.

Bandera Blava per a Embarcacions 2022

Durant la trobada també es va fer entrega de la Bandera Blava per a Embarcacions als socis i sòcies del Club que l’han sol·licitat aquest 2022. Philippe Damien, Teresa Astals, Gaietà López, Rafel Callol, Arnau Verges i Marti Freixas s’uneixen al compromís del Club de vetllar per la seguretat i el medi ambient.

La conferència finalitzava amb una copa de cava i una degustació d’anxoves de l’Escala. El punt i final perfecte per comentar els aspectes més interessants de la xerrada.