El parc de Cap de Creus registra un alt volum de visitants a Roses tot i les restriccions

El municipi de Roses ha viscut com a tot el litoral altempordanès una allau de visitants aquest passat cap de setmana. Les restriccions de mobilitat que es van començar a aplicar divendres passat, han servit per regular la seva presència dins l’espai del Parc Natural de Cap de Creus. «Tot està funcionant bé com l’any passat, i amb això aconseguim reduir el risc de col·lapse que vam patir el 2020 i els anys anteriors i, per tant, podem dir que l’objectiu es compleix», assenyala l’alcalde de Roses, Joan Plana.

Roses ha activat per segon any consecutiu la limitació temporal de l’accés de vehicles de quatre rodes o superiors al Parc Natural de Cap de Creus durant la temporada alta d’estiu per evitar les situacions de risc per les persones d’anys anteriors. En cas de risc elevat d’incendis es poden afegir restriccions addicionals d’accés al parc, com les activades la passada mitjanit a Roses i al Cap de Creus pel pla de prevenció Alfa 3. Segons ha destacat Joan Plana, «aquestes restriccions es fan de la manera més coordinada possible amb totes les activitats econòmiques que hi ha a l’interior del Parc, perquè puguem fer-ho compatible tot: la possibilitat que la gent pugui accedir i visitar el parc de manera responsable, ordenada i al mateix temps que totes les activitats econòmiques que hi ha dins el parc, puguin continuar treballant i guanyant-se la vida». Limitacions horàries Enguany torna a limitar-se l’accés al parc des del 15 de juliol i fins el 31 d’agost de 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 5 de la tarda, mentre que l’estacionament de vehicles resta prohibit a totes les cales entre les 12 de la nit i les 6 del matí, cada dia de la setmana. Com l’any 2021, el punt de control d’accés s’ha situat a la carretera de Montjoi, a l’encreuament amb el mirador de punta Falconera. Està gestionat per dos informadors, un del Parc Natural de Cap de Creus i un altre de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus, establint de nou una col·laboració entre les tres entitats (Ajuntament, parc natural i associació), en la gestió d’aquest important espai natural.