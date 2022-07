El carrer de Sant Cristòfol de Figueres ha patit un acte d'incivisme aquesta nit, i s'ha despertat amb les jardineres que l'engalanen tirades a terra. L'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, ha denunciat, a través d'un fil de Twitter, aquest acte vandàlic, i ha explicat que "aquesta nit (19 de juliol) alguna persona ha decidit tirar a terra les jardineries del carrer Sant Cristòfol". Ha afegit: "M'entristeix i m'omple d'impotència veure actes vandàlics com aquest. No només per ser una falta de respecte als treballadors i treballadores municipals que són qui les van col·locar i qui avui les ha hagut de recollir, sinó també perquè estic farta que hi hagi persones que destrossin el mobiliari públic, embrutin la ciutat i continuïn fent bandera d'un relat negatiu de Figueres".

En aquest sentit, l'alcaldessa ha destacat que hi ha molts figuerencs i figuerenques que s'estimen la ciutat, i que se senten orgullosos, i que actes com aquest, són molt negatius pel municipi. "Treballem dia a dia per millorar-la i és frustrant que hi hagi gent que faci el contrari. Sembla que se n'alegrin quan les coses van malament", ha manifestat.

Alhora, Agnès Lladó ha fet una crida al respecte cap al municipi, i ha agraït la tasca d'aquells que si preserven Figueres. "Com a alcaldessa, i sobretot com a figuerenca, us demano que estimeu la vostra ciutat i que la cuideu, perquè entre tots farem de Figueres una ciutat millor. Vull agrair als ciutadans que s'estimen Figueres, i que ens han fet arribar aquestes imatges", ha dit. "Quan t'estimes alguna cosa, fas tot el possible per protegir-la, aquests actes vandàlics són un exemple de tot el contrari", ha afegit.