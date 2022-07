L’estiu del 2022, un dels més càlids de la història

L’estiu del 2022, ben segur, passarà a la història per ser un dels més calorosos dels darrers temps. Amb temperatures excepcionals que a la nostra comarca han sovintejat els 33 o 35 graus o, fins i tot, els 38 o 40 graus a l’interior, aquest està sent un dels més tòrrids de la història, i, fins i tot, «té un comportament similar al del 2003, que era un dels més calorosos que s’havien viscut fins ara», apunta el meteoròleg escalenc Sergi Corral.

És per aquest motiu que moltes persones es pregunten: «És normal aquesta calor?». Trobar la resposta no és fàcil, però sí que hi ha quelcom que cal tenir clar: tot té un perquè, i el fet de viure aquests episodis de xafogor, i estar immersos en una incessant crisi climàtica, no són factors independents. «Cada cop arribarem a temperatures més elevades», manifesta Corral, que destaca també que això es donarà per les masses d’aire que provenen del nord d’Àfrica. «Aquestes, que en teoria venen del sud cap al nord, ara, cada vegada més, tendeixen a anar en direcció nord, i abastar tota la península Ibèrica, i fins i tot el sud d’Europa, com el sud i el centre de França, i Anglaterra. És una tendència que s’està confirmant», especifica.

I és que, en aquest sentit, tot i que encara estem, relativament, a l’inici de l’estiu, ja han estat tres els episodis de calor intensa que hem viscut aquest any –un al maig, un al juny, i un al juliol–, cosa poc freqüent, fins i tot inèdita. «L’estiu va començar molt abans del que tocava. És una situació que s’està fent molt llarga, molt pesada, i la sensació que té la gent que portem molts mesos d’estiu, és del tot certa», explica el meteoròleg escalenc.

Ara, la continuïtat de la calor sembla estar assegurada, i fins a l’última setmana de juliol, hi haurà una xafogor, fins i tot, més intensa que la dels darrers dies. A més, «els mapes estacionals, que són aquells que mirem a mitjà termini per tenir una intuïció del que passarà en els mesos vinents, també ens indiquen un agost amb temperatures per damunt de les normals», subratlla el meteoròleg escalenc. Ara bé, tot i els episodis càlids que vivim, de moment, no s’ha batut cap rècord de temperatures a diferència dels que sí que s’estan batent al centre i l’oest de la península Ibèrica. «A la comarca, de moment, està igualada amb el juliol més alt en temperatures, el de 2015», explica Corral.

Conseqüències directes

La forta calor dels darrers dies, sumada al fet que no plogui, i que hi hagi una sequera molt pronunciada, porta conseqüències directes. Una d’elles és l’elevat risc d’incendis, ja que la vegetació es troba molt seca, i una altra és que la temperatura de l’aigua del mar està entre 2 i 4 graus més alta de l’habitual. «Això afecta la vida marina, i fa que determinades espècies de peixos indicadores de canvi climàtic, sovintegin una mica més la costa», detalla el meteoròleg Sergi Corral.

Així mateix, les fortes calors poden suposar afectacions per a la salut. «Les elevades temperatures, tant diürnes com nocturnes, fan que, per una part, la gent descansi menys i, per l’altra, que les persones amb problemes de salut o la gent gran, pateixin més», diu Sergi Corral. A la vegada, quan els termòmetres estan enfilats, la taxa de mortalitat pot pujar entre les persones amb un estat de salut delicat, com va passar l’estiu de l’any 2003.