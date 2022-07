Figueres ha senyalitzat amb uns panells informatius, nous itineraris del Parc Bosc. El passeig està fet per en Mario, un jardiner municipal, que fa més de 35 anys que treballa al Parc Bosc i que fa descobrir als visitants els racons emblemàtics de l'espai a través d'un recorregut que passa per la plaça Isabel Clara Simó, les escales dissenyades per l'arquitecte figuerenc, Ricard Giralt, els cirerers japonesos, i el jardí romàntic, entre altres.

La proposta vol donar a conèixer espais que són desconeguts i que passen desapercebuts, i que ara, amb aquest recorregut, es fan més visibles. Val a dir que els panells informatius també indiquen els serveis de la zona com les fonts, la zona de pícnic, la zona infantil, la cafeteria, el parc central, els lavabos, l'àrea de salut i la zona de petanca entre altres.