Els infants dibuixen la Figueres real

Amb rigor i il·lusió el Consell Ciutadà d’Infants de Figueres ens ha donat la millor lliçó d’aquests tres anys i escaig de mandat.

El 17 de juny se celebrà el Consell Ciutadà d’Infants de Figueres a la sala de plens de l’Ajuntament. Les conselleres i els consellers representants de les escoles de primària i dels instituts de secundària de Figueres ens demostraren que la seva implicació envers la ciutat és rigorosa i responsable, i la nota del seu compromís es veié reflectida en tots els punts de l’ordre del dia, tant en el fet d’informar sobre les tasques desenvolupades durant els darrers dos anys per les diferents comissions, com en el seguit de precs i preguntes que formularen a la senyora alcaldessa.

La preocupació per l’estat actual de Figueres es feu palesa en la majoria dels precs i de les preguntes:

«Ens agradaria sentir-nos més segures al carrer i no tenir por d’anar soles».

«Volem una ciutat lliure de faltes de respecte cap a les persones amb discapacitats, i de diferents cultures i religions, perquè volem conviure en igualtat i respecte».

«Quan es farà realitat la nova escola Carme Guasch i com serà?».

«Alguns patis i pistes esportives de les escoles estan en mal estat, rellisquen i estan bruts. I què cal fer per a replantejar-los?».

«Per què els joves perden l’interès en els estudis? Com es pot aconseguir que aprendre sigui més divertit, dinàmic i inclusiu?».

«Per què hi ha robatoris a les escoles i se’ns enduen el material i les eines amb les quals treballem?».

«Els busos són vells i no funcionen prou bé».

«La ciutat està cada vegada més bruta».

«El vestit de Harry Potter de la cavalcada de reis és ja massa repetitiu».

«Quan hi haurà un pavelló nou i una nova piscina?».

«Com es pot fer perquè a les tardes i acabat l’horari escolar els nostres patis estiguin oberts i hi hagi activitats diverses dinamitzades?».

«Com es pot fer perquè hi hagi més espais per a estudiar?».

«Demanem espais per als joves de la ciutat on hi hagi activitats gratuïtes pensades per als joves».

«Proposem que es facin xerrades a les escoles i instituts sobre el feminisme, l’equitat, l’LGTBI+, l’educació sexual, i sobre com trobar eines contra el masclisme».

Avui us he traslladat en aquesta columna la majoria dels precs i de les preguntes del nostre Consell Ciutadà d’Infants de Figueres, escrites i dites a base d’oracions senzilles i gens subordinades.

Sí, coincideixo amb el senyor regidor d’educació, infància i joventut que l’oratòria del nostre Consell Ciutadà d’Infants de Figueres fou excel·lent, i jo hi afegeixo que el traç del dibuix de la Figueres que perceben és el nostre millor guiatge.

Perquè no s’hi val a dir que són preguntes complicades. Són les preguntes que traspuen arreu de «La Ciutat de l’Empordà» i que el govern durant més de tres anys no ha resolt.

Moltes gràcies, Consell Ciutadà d’Infants i de Joves de Figueres.