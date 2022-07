Catalunya es veu afectada des del dimarts de la setmana passada per una massa d’aire càlid provinent del nord d’Àfrica. La causa principal n’és una baixa ubicada des de fa dies a l’oest de la península Ibèrica, especialment identificable a les capes mitjanes de la troposfera. Aquest fet ha provocat una persistent onada de calor, amb valors de temperatura màxima per sobre de 40 graus als sectors tradicionalment més càlids de l’interior i en punts de l’Alt Empordà durant el cap de setmana passat. A més, s'han batut rècords de temperatures mínimes més altes.

Al llarg de l'episodi s’han mesurat pocs rècords de temperatura màxima, ja que durant l’onada de calor de finals de juny 2019, la més intensa de les últimes dècades a l’interior de Catalunya, els registres màxims van ser més alts en general. Al llarg del que portem de l'episodi, 3 de les 153 estacions de la XEMA amb més de 10 anys de dades han igualat o superat la seva màxima absoluta de tota la sèrie: Cabanes (Alt Empordà), amb 40,8 graus, Sort, amb 39,7, i Boí, a 2.335 metres, amb 22,6.

Divendres els rècords es van produir al litoral i prelitoral central i sud, així com a les fondalades del Pirineu i punts de l’Alt Empordà. En canvi, dissabte 16 i diumenge 17 es van concentrar al Pirineu i Prepirineu i alguns punts de Ponent.

Persistència de la calor

El factor més destacat d’aquest episodi de calor està essent la seva persistència, ja que des de principis de la setmana passada els termòmetres es van començar a enfilar. Fins i tot durant la nit la temperatura s’ha mantingut elevada, provocant nits tropicals (temperatura mínima igual o superior als 20 graus) i fins i tot tòrrides (temperatura mínima igual o superior als 25 graus), especialment a l’àrea metropolitana de Barcelona. Les previsions apunten que aquesta situació es pot allargar durant uns quants dies més.

De fet, des que va començar l’estiu climàtic, l’1 de juny, ha dominat la temperatura molt per sobre del normal. Només una baixada a finals del mes passat va trencar breument aquesta dinàmica anòmalament càlida.

Superació del llindar de situació meteorològica de perill per calor

Des de dimarts 12 hi ha hagut 4 estacions de la XEMA que han estat tots els dies per sobre llindar de Situació Meteorològica de Perill (SMP) per calor, és a dir, un total de 6 dies consecutius, concretament Sort i Tírvia (Pallars Jussà), Montesquiu (Osona) i Gimenells (Segrià). 4 estacions més han estat 5 dies seguits per sobre del llindar SMP, totes elles ubicades al Pirineu i, finalment, 31 de les 183 estacions de la XEMA han estat 3 dies consecutius per sobre del llindar SMP.

Entre el 15 i el 17 de juliol, 11 de les 152 estacions amb més de 10 anys de dades han mesurat la seva temperatura mínima més alta en un mes de juliol, però cap d’elles de tota la sèrie. El dia que es van superar més rècords de temperatura mínima elevada va ser el dissabte, en set estacions: el Montmell (Baix Penedès), Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà), Sasseuva (Val d'Aran) a 2.228 metres, Espot (Pallars Sobirà), a 2.519 metres, Badalona i Barcelona al Raval i la Zona Universitària.

Predicció pels pròxims dies

Els pròxims dies no s'esperen canvis significatius en la predicció meteorològica. Continuarà dominant l'ambient assolellat en el conjunt del territori amb una lleugera davallada de la temperatura durant la jornada de dimecres i dijous, malgrat que continuarà amb registres superiors als habituals per aquesta època de l'any. A partir de llavors la configuració sinòptica prevista afavorirà de nou un ascens de la temperatura de cara a divendres i el cap de setmana.

Pel que fa a la precipitació, a diferència de les darreres jornades, existeix la possibilitat d'algun ruixat a punts del Pirineu durant les properes tardes, i fins i tot podrien arribar, procedents de l'Aragó alguns ruixats al terç oest durant la tarda de dimarts. El vent bufarà en règim de marinades al litoral, sobretot xaloc, amb ratxes de fins a 40 km/h. A l'Alt Empordà bufarà la tramuntana entre fluixa i moderada durant el matí de dimecres.