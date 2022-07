Salvador Dalí il·lumina les façanes del centre de Figueres

Amb l’arribada de juliol, els municipis han engegat iniciatives promocionals d’estiu. De la mateixa manera, la capital de l’Alt Empordà ha posat en marxa la segona edició del Dalí de Figueres, la campanya turística estrenada el 2021 i que enguany es consolida i amplia la seva envergadura.

El centre de Figueres respira aquests dies més Salvador Dalí del que ja és habitual: durant les hores de sol carrers i places tornen a gaudir de la presència de deu figures de dos metres d’alçada del geni figuerenc i durant la nit un conjunt de façanes seleccionades s’il·luminen amb la projecció d’obres emblemàtiques del pintor. Precisament aquest any se sumen a les façanes de l’any passat (Torre Galatea, Ajuntament de Figueres, Antic Escorxador i Casino Menestral) les de la Biblioteca Fages de Climent, la plaça Catalunya i la plaça de les Patates.

La projecció d’aquestes obres d’art sobre parets i edificis de la ciutat és una manera de treure «tresors del Teatre-Museu Dalí al carrer amb la intenció que els veïns i visitants se les puguin fer seves per poder incorporar-les en el seu imaginari», va dir Imma Parada, en representació de la Fundació Gala-Salvador Dalí, en la presentació d’aquesta campanya just davant de la Torre Galatea el 30 de juny passat.

Tot i això, els quadres no seran les úniques projeccions que es podran veure durant les nits d’aquest estiu a Figueres. Al voltant del Teatre-Museu Dalí, es recuperarà un projecte original de Salvador que ja es va celebrar a Figueres el 1978: un cicle cinematogràfic de pel·lícules surrealistes. Sota el nom Dalí: nocturn: Films surrealistes, es podrà gaudir de tres pel·lícules: Un chien andalou de 1929, i L’âge d’or de 1930, dirigits per Luís Buñuel, i Impressions de l’Alta MongòliaHomenatge a Raymond-Rousse de 1975, dirigit per José MontesBanquer. El segon, L’âge d’or, compta amb un guió de Luis Buñuel i Dalí i «va ser escrit entre Figueres i Cadaqués, quelcom que el vincula a aquest entorn», afirma Parada. Aquests films es podran veure els dies 4, 11 i 18 d’agost.

Dalí de Figueres és un projecte que «dalinitza» més la capital altempordanesa, quelcom que sempre «s’ha de fer seguint un criteri de qualitat, fent que la gent es quedi satisfeta i embadalida, en aquest cas davant alguna de les projeccions», declara Alfons Martínez, regidor responsable de l’Àrea de Cultura i Turisme de l’Ajuntament de Figueres.