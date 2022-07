Pere Casellas serà el candidat del PSC a l’alcaldia de Figueres en les eleccions del maig del 2023. L’agrupació local del partit així ho ha acordat aquesta setmana en una assemblea que ha servit també per fer un balanç de l’acció socialista en el govern de coalició de la ciutat. Casellas es proposa ampliar el recorregut de l’acció de govern de les àrees socialistes, ja que, segons ha argumentat el PSC en un comunicat, "a partir de les quals Figueres ha reduït els índexs d’incivisme i delictes, disparats durant els governs de Junts per Catalunya, ha corregit la dinàmica de deixadesa en la gestió dels residus, ha reduït d’un 14% la taxa d’atur, ha augmentat la plantilla de la policia local i ha invertit 15.000.000 d’euros en la millora urbana de la ciutat, tant als barris com al centre, entre d’altres accions destacades".

El candidat socialista, advocat i amb una llarga trajectòria al govern de la ciutat, destaca que “des del mes de gener fins ara hem tramitat 126 llicències d’activitat a Figueres i es constata que la ciutat està en una dinàmica positiva quant a la creació d’activitat econòmica. Encara hi ha feina per fer, perquè la ciutat havia perdut capacitat i la farem en benefici dels ciutadans i ciutadanes de la ciutat”. Casellas defensa que “vam venir a posar ordre i n’hem posat. N’estem posant i en posarem perquè tothom es pugui sentir satisfet de viure en aquesta ciutat i es recuperi la plena percepció de formar part d’un entorn pròsper que Figueres ja tenia abans dels governs de Convergència i JuntsxCatalunya”. A més, afegeix: “Volem posar en valor un model de gestió que ens ha permès corregir situacions d’inseguretat, brutícia o atur que ens podien conduir a un entorn de marginalitat impropi d’una ciutat com la nostra [...] i aquest model, que ens ha permès millorar la seguretat i la neteja viària i ens ha situat al capdavant dels índexs de creació de llocs de treball, ens posa en la perspectiva de contribuir d’una manera decisiva a favor del desenvolupament econòmic i social de Figueres”.