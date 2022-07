Les Gavarres, el Cap de Creus, el Montgrí i l'Albera. Des d'aquesta mitjanit, tots quatre massissos gironins tenen els accessos tancats arran de l'entrada a nivell 3 del Pla Alfa per l'episodi de temperatures extremes (que s'allargarà ben bé fins a finals de la setmana vinent).

Els Agents Rurals i les Associacions de Defensa Forestal (ADF) intensifiquen la vigilància en aquests espais, amb l'objectiu que la gent no se salti les restriccions. Caminar o circular per camins, corriols o pistes forestals hi està terminantment prohibit. "L'objectiu és evitar que l'afluència de gent faci augmentar encara més el risc d'incendi", subratlla Orta.

Les Gavarres

Camins i pistes forestals tancades arreu de les Gavarres per l'elevat risc d'incendi i l'episodi d'extremes temperatures. I sobretot, crida a extremar la prudència. Els Agents Rurals han intensificat la vigilància -també, amb l'ajuda d'un helicòpter- i informen de la prohibició a tots els esportistes i excursionistes amb qui es troben.

"Parlem de més de 30.000 hectàrees de massa forestal contínua, i si en aquestes circumstàncies es declara un incendi, pot ser bastant perillós", admet el cap de l'Àrea Bàsica del Gironès del cos, Miquel Àngel Orta. A les portes del cap de setmana, i en un massís amb moltes urbanitzacions, Orta recorda a tots els qui hi tenen segones residències que està "del tot prohibit" desbrossar parcel·les amb maquinària.

Aquest divendres, a les Gavarres, els Agents Rurals ressegueixen amb tot terreny els diferents cartells que s'han instal·lat als principals accessos. I si troben esportistes o excursionistes fora de les carreteres asfaltades, els demanen que girin cua.

La Garrotxa

Mentre duri la calorada, el cos rebrà reforços d'altres zones (per exemple, de la Garrotxa). "Doblarem presència al massís", concreta Miquel Àngel Orta. A més, des de l'aire, l'helicòpter dels rurals també farà passades tant en aquest massís com en els altres tres de la demarcació per assegurar-se que la gent compleix la prohibició i, sobretot, evitar que qualsevol fumarola pugui convertir-se en un gran incendi.

"Només a les Gavarres hi ha més de 30.000 hectàrees de massa forestal contínua; i un foc en aquestes circumstàncies, pot ser bastant perillós", admet el cap dels rurals al Gironès, recordant que el massís pot convertir-se en un autèntic polvorí.

Extremar precaucions

Miquel Àngel Orta, sobretot, fa una crida a extremar la prudència a tots aquells qui viuen en urbanitzacions. I en especial, als que hi tenen segones residències. Sobretot, a les portes d'un cap de setmana que es preveu moviment cap a les zones turístiques. "Tenint en compte les condicions climàtiques, i l'estat en què es troba la vegetació, la gent ha de prendre consciència: sobretot, a les zones perimetrals de les urbanitzacions", afirma.

El cap dels rurals al Gironès subratlla que, en cap cas, es poden netejar parcel·les amb radials, desbrossadores o altres eines d'aquest tipus. "Una sola guspira pot ser causa d'inici d'un incendi", diu Orta, recordant també que, precisament, van ser uns treballs forestals els que van originar el foc entre Castell d'Aro i Santa Cristina, al Baix Empordà, que ara fa pocs dies va calcinar unes 70 hectàrees. ""Fem aquesta crida perquè la ciutadania deixi de aquestes tasques de manteniment; ens trobem en risc extrem", conclou Miquel Àngel Orta.

Roses activa les limitacions

L'entrada a nivell 3 del Pla Alfa al Cap de Creus també ha coincidit amb l'inici de les limitacions d'accés rodat que aplica Roses (Alt Empordà) a les cales i espais del parc natural. A partir d'avui i fins a finals d'agost, per segon any consecutiu, tots els vehicles de quatre o més rodes hi tindran l'accés restringit entre dos quarts d'onze del matí i dos quarts de cinc de la tarda. A més, està del tot prohibit aparcar a totes les cales del parc natural entre mitjanit i les sis del matí.

D'aquesta manera, l'Ajuntament vol evitar la saturació de cotxes i autocaravanes que s'havia detectat en anys anteriors. I que, en ocasions, obstruïen els camins i s'aparcaven de qualsevol manera. Com l'any passat, el punt de control d'accés, on hi ha dos informadors, es troba a la carretera de Montjoi, a l'encreuament del mirador de Punta Falconera.