El Puig de l’Àliga de Roses ha estat inclòs al llistat de muntanyes del repte dels "100 Cims". El projecte, organitzat des de l’any 2006 per la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya), té com a finalitat principal la coneixença del territori tot practicant l’excursionisme. La presidenta de Cabirols, Sònia Calderón; el vicepresident, Josep Joan Coucelo; l’alcalde de Roses, Joan Plana; i la regidora d’Esports, Verònica Medina, van presentar ahir a la tarda la fita assolida.

L’Associació Excursionista de Roses Cabirols, entitat que ha promogut el reconeixement, ha treballat des de l’any 2017 per aconseguir que el cim més emblemàtic de Roses entrés a formar part del repte, aconseguint així que excursionistes d’arreu del territori català puguin visitar la localitat per fer una ascensió al puig.

Què és el repte dels 100 Cims?

Tal com diu el seu nom, el repte dels “100 Cims” s’assoleix quan es puja al cim de 100 muntanyes d’una llista de 522 muntanyes representatives de Catalunya, la Catalunya del Nord i Andorra. Les muntanyes que apareixen en el llistat són característiques per algun motiu, ja sigui pels seus trets físics, la seva història o qualsevol altre fet que en facin un cim emblemàtic.

Hi poden participar totes les persones que tinguin llicència federativa, a partir dels 7 anys d’edat. El repte no és únicament per a les persones més ben preparades, sinó que tothom hi té cabuda, ja que en el catàleg hi ha cims de tota mena, des dels de baixa muntanya fins als 3.000 del Pirineu.

La Pujada Patriòtica de la Diada, recuperada

Una altra bona notícia per al Puig de l’Àliga anunciada durant la presentació ha estat la recuperació de la tradicional Pujada Patriòtica dins dels actes de celebració de la Diada Nacional de Catalunya. L’ascensió tindrà lloc el proper 10 de setembre i serà la vint-i-sisena edició d’aquesta celebració, després de tres anys de poder realitzar-la amb motiu de la pandèmia.