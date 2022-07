El Mitma preveu augmentar la capacitat a la nacional N-2

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) està redactant diversos projectes per augmentar la capacitat de la carretera nacional N-2 al nord de la província de Girona. Segons informa l’administració estatal a través d’un comunicat, l’adaptació d’alguns dels projectes esmentats a la nova realitat creada després de l’alliberament de l’autopista AP-7 obliga a obtenir l’informe d’impacte ambiental favorable per part del Ministeri per a la Transició Ecològica i la Resta Demogràfica.

Recentment, s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) l’informe d’impacte ambiental amb sentit favorable. Segons els responsables del Mitma, aquest és un fet que «suposa una fita fonamental per poder continuar amb els treballs de redacció dels projectes, i que, entre altres qüestions, permetrà ara desenvolupar adequadament la connexió entre l’actual autopista AP-7, ja lliure de peatge, i la carretera N-2 transformada en carretera multicarril a la variant de Figueres». L'Estat adapta les variants de Figueres i Pont de Molins a la nova situació creada per la fi dels peatges a l'AP-7 Condicions ambientals El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana és el responsable de les prescripcions de les pertinents condicions ambientals i mesures preventives, correctores i compensatòries que s’han de dur a terme en els projectes per a l’adequada protecció del medi ambient i els recursos naturals, en qualitat d’òrgan ambiental competent.