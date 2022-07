La zona esportiva del passeig Marítim d’Empuriabrava serà el 19 de juliol l’escenari de la Trobada Jove d’Estiu 2022, que torna després de l’aturada per la pandèmia amb un format renovat per aplegar el màxim de participants possible. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb els ajuntaments de Castelló d’Empúries, Roses i l’Escala, han sumat esforços per empoderar el jovent, tal com han volgut constatar en la presentació dels actes, que es va fer el 5 de juliol al mateix espai del passeig Marítim.

El vicepresident i conseller comarcal de Joventut, Alfons Vila, ha assegurat que, en aquesta edició, hi ha un rècord de participació respecte les tres edicions anteriors. Més de 500 joves, d’entre 12 i 17 anys, pertanyents a algun casal o espai jove de la comarca, participaran en les activitats del dia 19, de les 4 de la tarda a les 10 del vespre. «L’objectiu és que el jovent es pugui interrelacionar, però també pugui gaudir», ha remarcat l’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell. També ha destacat el valor de l’oferta que proporcionen els casals més enllà d’ajudar les famílies a tenir els seus fills en un espai adequat, ja que fomenten valors com la companyonia o la coneixença. Joan Salellas, cap de l’àrea de Joventut del Consell, ha dit que aquests són valors del lleure educatiu. Les activitats de la Trobada començaran amb un circuit d’inflables, tant terrestres com aquàtics. Es continuarà amb una festa holi i una festa de l’escuma. La jornada acabarà amb la DJ Alegre que amenitzarà la festa fins a les deu del vespre. La trobada comptarà també amb un salt en paracaigudes, organitzat per SkyDive Empuriabrava, que commemorarà el 30è aniversari del salt que l’empresa va dur a terme per les Olimpíades el 1992. Les administracions implicades s’han mostrat orgulloses per haver-se coordinat i per fer-ho possible, assegurant que «arran de la pandèmia, activitats com aquestes són més necessàries que mai». El vicepresident també ha defensat les polítiques destinades a la promoció del lleure: «Des del Consell Comarcal hi continuarem apostant, perquè són els fonaments del que els joves seran el dia de demà» afirma. Per la seva part, la regidora de Joventut de Roses, Verónica Medina, ha agraït «la bona feina dels professionals de joventut que tiren endavant aquestes activitats perquè creuen en el jovent». Finalment, la tinent d’alcalde de l’Ajuntament de l’Escala, Marta Rodeja, ha posat de relleu la importància que els diferents pobles treballin plegats «per crear una comarca potent».