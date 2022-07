Les festes del Carme tornen a la normalitat amb un ampli ventall de propostes durant quatre dies.

Finalment, recuperem la normalitat, després de dos anys.

Com a festa del Carme és la segona que viuré com a regidor. Els dos últims anys hem fet el que hem pogut adaptant-nos a la situació sanitària i enguany les festes del Carme tornen amb les activitats de sempre i alguna novetat. Hi haurà festa de l’escuma, holi party, sardanes, dansa, la processó i recepció de la Verge i concerts perquè la gent pugui agrupar-se i ballar en comptes d’estar assegut, cosa que ha estat difícil aquests dos anys. Farem un espectacle de nit amb drons, de petit format, i, si funciona, ens plantejaríem en altres edicions substituir els castells de focs. Serà un espectacle senzill. Veurem quina acceptació té i després valorarem.

La música té un pes destacat a la programació, a quins públics s’adreça?

Hem programat una nit de ska el divendres amb dos grups potents com són Skatalites i Skatalà, també hem apostat per Maruja Limón i Muchachito Bombo Infierno, la nit de dissabte, i oferim propostes musicals per a tothom, amb havaneres i música d’orquestra, diumenge. Si els grups de música són atractius, la gent dels municipis del voltant de la comarca també es desplacen a veure’ls. La festa s’escau la segona quinzena de juliol, quan ja hi ha molt de turisme.

Quins són els actes més esperats, és una festa tradicional que sorprèn el visitant?

Tant la gent local, com els visitants d’altres pobles i els turistes gaudeixen molt de tots els actes: la processó i el castell de focs, el piromusical, sol atraure molta gent. Però tots els actes tenen el seu públic i molta acceptació.