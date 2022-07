Dolors Barceló viu amb entusiasme el nou repte que s’ha fixat, encapçalar la llista de Junts per a les pròximes eleccions municipals. Explica que ha residit a Empuriabrava divuit anys, i que ara s’ha establert a Castelló amb la seva filla adolescent, la Júlia. «Ella em connecta amb tot allò que interessa als joves», afirma.

D’on li ve l’interès per la política?

La política m’interessa des de sempre. Crec que, com diuen, és l’art de fer les coses possibles. I crec que s’ha de ser molt exigent amb les persones que s’hi dediquen. La ciutadania hi ha de participar i té dret a fiscalitzar l’acció dels seus representants i a demanar comptes de cada actuació.

Però la política no interessa a tothom.

Hi ha persones que diuen que no els interessa la política, i entenc que volen dir que no els interessa la mala manera de fer política que s’ha produït en alguns casos, models antics que no s’han de repetir. Les coses s’han de fer bé i s’ha d’escoltar tothom. Els representants públics primer de tot han de ser servidors de la comunitat.

Com afronta el repte de ser cap de llista a l’alcaldia?

Tinc il·lusió, convicció, energia i experiència, i tinc prou coneixement del municipi i de l’Ajuntament per afrontar aquest important repte amb fermesa i seguretat. I el que és essencial: compto amb el suport d’un equip preparat per assumir responsabilitats de govern.

Quins són els motius pels quals ha volgut representar Junts?

Junts és un partit nou, independentista i transversal amb el qual òbviament em sento identificada perquè en soc militant.

Què creu que pot aportar com a alcaldessa a Castelló i Empuriabrava si arriba a ser escollida?

El meu objectiu i el de l’equip que encapçalo se centra a resoldre els problemes reals de la gent. Aquesta serà la nostra aportació: un projecte clar i molta dedicació.

Pot concretar-ho?

És urgent reactivar l’economia i crear nous llocs de treball perquè tothom pugui tirar endavant sense patir situacions límit; per això, impulsarem polítiques que responguin a les demandes urgents per a la recuperació del municipi, ajudant en especial els col·lectius i les persones que més estan patint l’impacte de la crisi. Així doncs, per exemple, aprovarem mesures per ajudar especialment els autònoms i les petites i mitjanes empreses, i els sectors de l’hostaleria, la restauració i el comerç, que han patit de manera molt acusada aquesta situació.

Quin serà el seu principal missatge de campanya?

Estem elaborant el programa a partir de les necessitats reals del municipi incorporant-hi totes les aportacions que anem rebent. El missatge de campanya el tenim molt clar: Castelló i Empuriabrava han d’estar a primera línia pel que fa a la promoció i el desenvolupament; la gent s’hi ha de guanyar bé la vida i els qui ens visiten han de trobar-hi les millors propostes turístiques, les que ens distingeixen i ens fan únics. Ho tenim tot per fer-ho possible i nosaltres som la millor opció perquè des de l’Ajuntament s’aconsegueixi el millor per al poble.