L’exposició Terrats, 30 mirades d’un espai in(discret), comissariada per l’artista Pilar Farrés es pot visitar a Castelló d’Empúries per descobrir mirades fotogràfiques i mirades literàries d’escriptors i escriptores empordaneses entorn els terrats, espais que són vistos com un preciós testimoni de la història humana i quotidiana de les cases i dels pobles. És l’aposta de l’Ecomuseu Farinera per aquest estiu, en què els espais del museu s’obren a la fotografia com a expressió creativa, un procés artístic que se serveix de la tecnologia i que avança amb aquesta. Es podrà visitar fins al 25 de setembre.

Sobre els terrats, Farrés destaca com «aquest pintoresc racó amaga la seva particular memòria del pas del temps, feta d’instants autèntics de vida, de petites històries familiars, de matins assolellats, de safarejos i roba estesa, de nits fresques d’estiu, de jocs i tertúlies informals. Els terrats, on interior i exterior es desdibuixen, són un espai domèstic amb iconografia pròpia. Íntims, inspiradors i, fins i tot, dotats de cert romanticisme». L’exposició ensenya els terrats, espais especials, ja que «són com talaies obertes al cel, es gaudeix de perspectives úniques i infinites del paisatge pròxim i dels racons de la nostra quotidianitat». Un espai que, a més, durant els mesos de confinament, ha estat resignificat de maneres molt diverses i interessants. Durant aquest temps, tothom ha pujat als terrats i des d’aquí s’han transmès moltes vivències» comenta l’artista. «A la mostra, s’ha creat un ritme, una polifonia de mirades i veus que han contribuït a la construcció d’aquesta exposició, ha estat un plaer comissariar una mostra que al mateix temps m’ha permès aprendre molt sobre la disciplina de la fotografia». Nova perspectiva Participen en aquest projecte temporal un total de vint-i-tres fotògrafs que s’han enfilat als terrats de Castelló d’Empúries i Empuriabrava, autèntics oasis de tranquil·litat dins el poble, i que ens ofereixen horitzons inèdits i noves composicions i formes del paisatge, resultants d’una mirada personal sobre aquests espais de gaudi familiar i veïnal. Les instantànies ofereixen una nova perspectiva sobre el paisatge pròxim i quotidià, alhora que reflexionen sobre el mateix concepte de terrat, convertit en objecte de suggeridores metàfores i jocs visuals. Les fotografies s’acompanyen amb els textos inspiradors d’una vuitena d’autors, que homenatgen aquest espai íntim i compartit alhora, tot evocant records i sensacions, escenaris i trobades. Aquesta mostra ha rebut el suport de la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Fotografies i textos inspiradors recollits en una mostra i un catàleg Participen en aquesta exposició temporal un total de vint-i-tres fotògrafs- Andres Buhlman, Montse Capel, Jordi Cassú, Dolors Gibert, Francesc Guillamet, Mònica Quintana, Carme Huerta, Jordi Casals, Conxi Molons, Fiona Morrison, Jordi Puig, Manel Puig, Àngel Reynal, Xavier Torner, Xènia Gasull, Maria Alzamora, Roger Lleixà, Josep Algans, Lluís Vila, DACO, Borja Balsera, Mayte Vieta i Manel Casanovas. En l’exposició, també hi participen diversos autors i autores – Teresa Miquel Malé, Mercè Cuartiella, Jaume Geli, Helena Compte, Enric Tubert, Carme Huerta, Alfons Martínez i Anna Maria Puig Griessenberger que acompanyen les fotografies amb els seus textos. En aquesta ocasió, s’ha editat un catàleg que recull totes les obres i amb el pòrtic: «De terrats, caps i barrets. Els Beatles a Castelló», de l’escriptora Cristina Masanés. Les obres es poden visitar a l’Ecomuseu fins al 25 de setembre i es podrà visitar gratuïtament cada dia de 10 a 14 i 17 a 20 h.