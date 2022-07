L’Ajuntament de Figueres té pendent el tancament de la plaça de Sant Vicenç de Paül i la Nova Icària, en el primer cas, des de fa dos anys, per intentar frenar els actes incívics per part d’alguns col·lectius que des de fa temps generen queixes veïnals. A més, també espera traslladar el menjador social (a la plaça Sant Vicenç de Paül) i el banc dels aliments per les molèsties que generen. El projecte es presenta als fons europeus, a una nova convocatòria de serveis socials, per tal de rehabilitar un edifici i agrupar-los.

En el cas dels dos espais públics les queixes no són noves. Per això el regidor de Junts, Jordi Masquef, va recordar al darrer ple , va posar sobre la taula que el 2020 ja s’havia anunciat el tancament de la plaça Sant Vicenç de Paül durant la nit i fa un any que es traslladaria el menjador social. I que la laça Nova Icària té reiterades queixes dels veïns amb molèsties que es donen principalment a l’estiu.

La plaça situada prop de l’estació on hi ha el menjador social està pendent d’uns informes per part dels cossos d’emergència. Segons l’alcaldessa, Agnès Lladó, s’hi continua treballant «sempre que es pugui resoldre altres temes de seguretat que afecten a aquella plaça a sistema d’emergències, els cossos d’emergència».

Pel que fa a la plaça Nova Icària, la regidora de Serveis Urbans, Sònia Trilla, només va indicar que es continuava treballant, però es manté el projecte per al tancament.

La primera de les places se situa just davant el menjador social, un dels elements que creuen que pot generar cert conflicte. A la plaça Estació s’hi agrupen sense llar o altres col·lectius de persones que generen molèsties per actituds incíviques a diari en un espai que s’ha manifestat en més d’una ocasió que se’l fan seu. Beuen o orienen al carrer, per exemple.

El govern té la intenció de traslladar el menjador social i el banc dels aliments en un altre espai per evitar les molèsties que genera l’activitat i canviar el tipus de model actual. Està a l’espera de la nova convocatòria per a rehabilitació d’edificis de serveis socials que ha obert el fons Next Generation Europeus.