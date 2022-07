L’organització de les festes del Carme compta amb algunes col·laboracions com la de la Comissió de Festes d’Empuriabrava que enguany s’encarrega de portar el bar. Des de la Comissió, s’està treballant per amenitzar de propostes l’estiu i ja ha previst que se celebri el pròxim dia 23 juliol el Summer Festival. La Comissió també prepara per al 13 d’agost un altre esdeveniment, l’Empuria Rock. A part, cada diumenge de juliol i agost fan l’Empuria Fantasy que és una festa per als nens. Els actes són a la platja.