Borrassà ha aprovat inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi de Borrassà, redactat per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya. Actualment, està en fase d’exposició pública, i si no hi ha cap objecció, serà aprovat definitivament. Els mapes de capacitat acústica municipal són un instrument per a la gestió ambiental del soroll, que tenen com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica.