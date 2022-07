El Consorci Salines Bassegoda s’ha adherit a la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN), un cop aprovada la seva sol·licitud per la Junta de l’entitat conservacionista celebrada el passat dimecres dia 29 de juny i serà ratificada en la propera assemblea General.

En la sessió del passat mes de maig, el Consorci Salines Bassegoda va aprovar, per unanimitat del consell plenari, iniciar els tràmits de sol·licitud d’adhesió a la XCN.

Amb aquest pas, el Consorci vol desenvolupar l’eix estratègic i les actuacions de Conservació del Territori i de la biodiversitat als seus municipis; concretament: projectes de gestió de finques forestals i agrícoles de titularitat privada i també la recuperació d’espais fluvials.

El Consorci Salines Bassegoda és una entitat pública de 17 municipis de l’Alt Empordà que treballa per la preservació i la revalorització de l’economia, el paisatge, la cultura i la natura del territori que l’integra, al nord dels grans eixos d’infraestructures de la comarca. Formen el Consorci els municipis d’Albanyà, Agullana, Avinyonet de Puigventós, Biure, Boadella i Les Escaules, Cabanelles, Cistella, Darnius, La Vajol, Lladó, Llers, Maçanet de Cabrenys, Navata, Pont de Molins, Sant Llorenç de la Muga, Terrades, i Vilanant.

En aquest sentit, des del Consorci Salines Bassegoda es vol iniciar un seguit d’experiències en la gestió forestal adaptativa i la conservació de la biodiversitat, per contribuir així a estendre les pràctiques de gestió sostenible i obrir-les, de forma conjunta, al voluntariat dels 17 municipis.

El president del Consorci, Joaquim Morillo, assegura que “amb aquest pas volem fer una gestió més directa del nostre entorn i alhora implicar-hi aquella gent preocupada pel medi ambient”. És un lloc de trobada i participació per als veïns dels pobles que són conscients de la necessitat de gestionar i adaptar al canvi climàtic l’entorn natural i la forma de viure. “I també un espai de debat per conèixer com podem aprofitar millor, d’una forma sostenible en el temps, els recursos que ens ofereix el camp i el bosc” afegeix Morillo.

La Xarxa per a la Conservació de la Natura

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) és una entitat sense ànim de lucre de segon nivell declarada d’utilitat pública. Està formada per 173 associacions, fundacions, administracions públiques, empreses, universitats i centres de recerca. La XCN promou la conservació de la natura mitjançant la implicació social, principalment a través de les entitats de custòdia i de voluntariat ambiental, a qui la XCN dóna suport i amb qui treballa de forma col·laborativa, i establint aliances per fer compatibles les activitats humanes amb la sostenibilitat dels ecosistemes.