Agents retirats de la Guàrdia Urbana de Figueres porten l'Ajuntament als jutjats per no pagar-los les compensacions de jubilació anticipada

Agents retirats de la Guàrdia Urbana de Figueres han portat l'Ajuntament als jutjats per no pagar les compensacions previstes al conveni per jubilar-se anticipadament. De moment, han estat cinc efectius els que han tramès la denúncia, però en total serien una desena els afectats que han presentat un contenciós. Els agents asseguren «sentir-se enganyats i humiliats», i apunten directament al regidor i vicealcalde, Pere Casellas, a qui acusen, junt amb el Govern municipal, de "mentir-nos durant tres anys amb falses promeses".

Els fets es remunten l'any 2019, moment en què els agents es van jubilar basant-se en un decret estatal que preveia que ho fessin de forma anticipada amb la retribució íntegra. Fins aquell moment, un conveni municipal, datat de l'any 2003, preveia incentius per a aquells funcionaris que es retiressin abans, i compensar així la pèrdua de poder adquisitiu i incentivar la renovació de plantilles. A finals d'aquell any, però, la taula de negociació va aprovar modificar l'acord i incloure'ls. Tanmateix això no va ser possible, ja que es van emetre informes negatius. «Nosaltres vam demanar una reunió amb l'alcalde del moment, Jordi Masquef, i ell ens va dir, des del primer dia, que sí la interventora i la secretària deien que això no era correcte, i que s'havia de demanar a una assessoria jurídica un informe per poder pagar», explica Roman Martínez, un dels afectats.

Llavors, hi va haver el canvi de govern, i des d'aquell moment s'han mantingut múltiples reunions, però cap d'elles han donat fruits. Això, junt amb informes negatius, i un document redactat per una gestoria on es dictamina la quantitat que caldria abonar als policies jubilats, fa que «entre finals de 2020 i principis de 2021, es mantingui una nova trobada amb Pere Casellas, que proposa demanar, des de l'Ajuntament, que els Serveis Jurídics de la Generalitat de Catalunya emetin un informe sobre aquesta qüestió. Van dir que si era negatiu, no pagarien, i si era positiu, sí», diuen els afectats.

A finals de juliol de 2021, la Comissió Jurídica de la Generalitat va dictaminar un informe extens, però que no aportava una resolució clara. «No diu ni sí, ni no. I per això, el setembre de 2021, es manté una reunió amb Pere Casellas, que explica que es farà un informe perquè no es pagui als funcionaris jubilats, i que hi ha la possibilitat d'anar al contenciós administratiu», detallen. És amb l'arribada dels decrets denegant els pagaments, que ara es decideix anar al contenciós.