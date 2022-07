La Fundació Salut Empordà atorga dos premis d’investigació a un metge i una infermera

El cap del servei de Medicina Interna de l’Hospital de Figueres, el doctor Àlex Vila, ha estat el guanyador de la primera beca de recerca de la Fundació Salut Empordà. L’accèssit ha estat per a la infermera del servei de Medicina Interna Maria Dolors Vilardell com a investigadora principal. Els premis es van lliurar divendres passat en el transcurs de la segona Diada de la Fundació Salut Empordà. Durant l’acte, el gerent de la Fundació, Martí Masferrer, va ressaltar el valor de donar rellevància a la investigació, sobretot amb treballs enfocats a la millora en l’àmbit assistencial.

El jurat ha concedit el primer premi dotat de 2.000 euros per l’«Estudi observacional transversal de pacients de la unitat de lípids en tractament hipolipemiant per a la prevenció primària i secundària sobre lípids», del doctor Àlex Vila com a investigador principal. «S’obre una nova etapa en què s’aposta per la recerca a la Fundació. Guanyar el premi amb un treball sobre la Unitat de Lípids de la qual soc responsable i sobre la prevenció cardiovascular, em fa molta il·lusió. Veure la situació de l’Empordà i com estem tractant els pacients de la comarca serà alguns dels aspectes a tractar». Vila ha manifestat que el fet d’haver incorporat en aquest projecte els residents de medicina interna ha estat molt important «per ajudar-los a engrescar-se en el món de la recerca en la nova etapa que comencen en l’àmbit professional, una motivació extra per a mi i per a ells».

Enguany, el jurat també ha concedit un accèssit dotat amb 1.000 euros per al projecte «Estudi de la implantació del projecte ITU-zero», per a la prevenció d’infeccions urinàries en pacients ingressats, de Maria Dolors Vilardell com a investigadora principal, infermera del servei de Medicina Interna. «És la primera vegada que em dedico a la investigació i al darrere hi ha tot l’equip que hi ha a hospitalització mèdica, és un projecte d’investigació d’un equip d’infermeria i assistencial» ha expressat en el moment de recollir el premi.

En aquesta primera edició, s’han presentat quatre projectes de recerca i tots han rebut l’aval científic de la Comissió de Recerca, que ha volgut destacar la qualitat metodològica i l’interès científic de totes les propostes. Els guardons es van lliurar durant una jornada acompanyada per les actuacions en directe de Clima, Germanes Massanet i del quartet de professors del Casino Menestral Figuerenc.

El desembre del 2021, el Departament de Recerca i Innovació i la Comissió de Recerca de la Fundació va convocar la I Beca de Recerca de la FSE, dotada amb 2.000 euros amb l’objectiu d’incentivar la recerca als nostres centres. Podien participar en aquesta edició els projectes de recerca o treballs que s’haguessin iniciat el novembre del 2021. Podia sol·licitar la beca qualsevol persona vinculada laboralment a la FSE, sempre que fos l’investigador principal de la recerca que optava a la beca. A més dels diners, la beca també ofereix facilitats organitzatives per a la realització de la tasca de recerca.

La valoració dels projectes es va dur a terme per la comissió de recerca de la FSE i es va fer en funció de la qualitat metodològica, factibilitat del projecte, originalitat i rellevància del treball per a la FSE. També es va valorar l’adequació de les despeses justificades a la memòria econòmica. El jurat de la beca estava format per 3 membres de la comissió de recerca, per 2 membres del consell de direcció i per un professional de la FSE amb títol universitari.

A desenvolupar en un any

Els projectes becats s’hauran de desenvolupar completament en un període màxim de vint-i-quatre mesos des de la data d’atorgament, incloent-hi tramitació i presentació de resultats. En el cas que no es pugui finalitzar en el termini previst, es podrà sol·licitar una pròrroga per escrit a la comissió de recerca. Els investigadors dels projectes faran públics els resultats de l’estudi pels canals de comunicació científica habituals (congressos, publicacions), tot fent esment de l’ajut rebut. Es presentarà un resum dels resultats de l’estudi a la Jornada científica anual de la FSE.