Un any més, torna La Nocturna de Vilafant, que enguany se celebrarà el 16 de juliol. La prova, que arriba a la seva setena edició, aquesta vegada recupera el format habitual, i de nou se sortirà i s’arribarà a la Piscina Municipal després de dos anys realitzant-se a l’espai Àgora a causa de la Covid-19.

Així doncs, els participants en aquesta cita esportiva i lúdica d’estiu, podran refrescar-se a la piscina municipal de Vilafant després de fer un dels dos recorreguts que proposa la cursa, 5 i 10 quilòmetres. La Nocturna és una cursa ja consolidada que va néixer dels joves del municipi, que des de l’Espai Jove van tenir la idea d’organitzar-la, aquests joves continuen treballant en la preparació d’aquesta prova també a través de la Revolució Jove, així doncs, són els joves els que treballen per marcar el recorregut, els que estan als punts d’avituallament i els que s’encarreguen d’entregar les samarretes i els dorsals. «Animem a tothom apuntar-se a La Nocturna, ja que és una prova que els joves preparen amb molt d’esforç per fer un recorregut atractiu perquè tant les persones que participen per passar una bona estona fent una caminada i fer salut, com els corredors més exigents, el puguin gaudir», destaca el regidor de joventut de Vilafant, César González.

Les inscripcions per poder-hi participar ja estan obertes al web www.curses.cat, i tothom qui s’hi apunti abans del 10 de juliol a més del dorsal i l’assegurança també tindran la samarreta que cada any es dissenya expressament per la prova. Aquelles persones que facin la inscripció més tard tindran el dorsal i l’assegurança, però no tindran la samarreta de la cursa.

La nocturna proposa dos recorreguts un de 10 quilòmetres i un de 5 pels camins naturals a l’entorn de Vilafant tot descobrint l’entorn del riu Manol. Un recorregut que comença el capvespre per continuar mentre cau la nit d’estiu, per això es demana els participants que portin el seu frontal o lot per poder fer tot el traçat proposat amb comoditat. Aquest any la sortida es tornarà a fer, com abans de la Covid, des de la pista del costat de la piscina municipal de Vilafant per acabar en aquest mateix punt. La Nocturna és una cita ideal per caminar o córrer i descobrir nous recorreguts amb un paisatge de luxe per gaudir d’una bona nit d’estiu.

Podeu recordar els millors moments de La Nocturna de l'any passat en aquest vídeo: