Dones víctimes de violència de gènere reben més recursos en lloguer social a Figueres

La Fundació SER.GI destinarà tres pisos més a Figueres a les dones víctimes de la violència masclista. El mes de febrer passat i març la Fundació va impulsar la campanya «Tens un pis buit? Obre la porta al lloguer social» a Figueres i poblacions properes, amb la intenció d’obtenir dos habitatges buits per destinar-los a lloguer social per a dones que han patit violència. Com a resultat s’ha aconseguit concretar la cessió de dos habitatges que pròximament s’adjudicaran a dues dones i als seus fills i filles. A més, avui dia, estan negociant la cessió d’un tercer habitatge.

Els promotors de la campanya a Figueres asseguren que «s’ha tancat amb un balanç positiu i objectius assolits». Amb la suma d’aquests pisos, i a través del projecte «Habitatge per a dones supervivents», aquest any 2022 la Fundació SER.GI acompanyarà a dotze dones que han patit violència masclista i que, després del seu pas pels dispositius d’acollida i suport, poden o podran disposar d’un habitatge i d’un acompanyament per a refer i emprendre un nou projecte de vida amb els seus fills i filles. Actualment, cinc habitatges són a la ciutat de Girona, dos a Salt i cinc a Figueres (dos ja estaven cedits + els tres nous habitatges aconseguits).

La campanya ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Alchimia Solidària, que el passat 2021 va concedir a SERGI un dels premis d’ajuda que atorga anualment a iniciatives socials del territori i en aquest cas va ser pel projecte «Habitatge per a dones supervivents». Un projecte iniciat el 2016, que a banda de procurar habitatges, vol denunciar i sensibilitzar sobre la problemàtica de l’accés a l’habitatge i molt especialment de la lluita contra la violència masclista, que dia rere dia, encara és instal·lat a la nostra societat.

Tot i tancar la campanya específica a Figueres, la necessitat d’aconseguir habitatge per a lloguer social, sigui per a dones que pateixen violència de gènere, com per altres col·lectius, segueix de manera permanent. Per aquest motiu, es continua fent una crida als propietaris particulars que disposin d’algun pis buit a poblacions de les comarques gironines, a posar-lo a lloguer social de manera temporal de la mà de la Fundació SER.GI. El preu del lloguer serà acordat segons possibilitats i a canvi, la persona propietària obtindrà certs avantatges i descomptes, mentre les persones inquilines obtindran un acompanyament social i un lloc per viure a canvi d’un lloguer a què poden fer front. Al web de la Fundació es poden trobar els detalls de la proposta així com a quines poblacions es busca especialment habitatges.