La Policia Local de Roses i els Mossos d'Esquadra han decidit crear un dispositiu conjunt per investigar actes incívics que puguin provocar incendis forestals. L'acord s'ha pres en el marc de la última reunió de coordinació mantinguda entre els dos cossos. Entre els casos que s'estan investigant, hi ha els actes vandàlics que hi ha hagut a la zona esportiva i on s'han cremat diversos contenidors d'escombraries. L'objectiu és identificar els infractors i emprendre accions penals en funció de la gravetat dels fets.