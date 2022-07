L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, assegura que l'Ajuntament no té la capacitat econòmica suficient per fer front a les obres que calen per millorar la zona oest de la ciutat i que cal que d'altres administracions superiors s'hi impliquin. Durant el ple d'aquest dilluns, Lladó ha afirmat que s'estima que caldria invertir-hi uns 15 milions d'euros (MEUR) i que la ciutat "sola" no pot assumir-ho. "Tenim un pressupost de 68 MEUR", ha afegit. En aquest sentit, ha defensat la nova diagnosi que ha elaborat l'Ajuntament i diu que aquesta radiografia ha de servir per aconseguir que s'hi posin diners. Tant ella com el regidor de Serveis Socials, Jesús Quiroga, han defensat la necessitat de crear un Consorci que agrupi totes les institucions.