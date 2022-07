L'Estat ha adaptat les futures variants de Figueres i Pont de Molins a la nova situació creada per l'alliberament dels peatges a l'AP-7. Com que la fi de la concessió també ha canviat la mobilitat -ara els vehicles circulen per l'autopista sense pagar- això també comportarà canvis en els projectes. Sobretot, a l'hora de plantejar els enllaços que connectaran l'AP-7 amb l'N-II i que, des d'aquí, donaran accés a les variants. Per això, el govern espanyol ha canviat part de la declaració d'impacte ambiental (DIA) que afectava tot el desdoblament de l'N-II entre Orriols i la Jonquera. Un document que es va aprovar el 2017, que havia de servir de base per redactar els projectes, i que ara es modifica només en aquests trams.

Inversió testimonial de l'Estat per al desdoblament de l’N-II a l’Alt Empordà A l'estiu del 2017, l'Estat va donar llum verda a la declaració d'impacte ambiental per duplicar l'N-II al llarg de l'Alt Empordà. L'aleshores Ministeri de Foment -el d'ara, és el de Transports- va dividir l'obra en sis trams, que s'estenien entre Orriols i la Jonquera. Dels diferents projectes per duplicar la carretera (l'obra es faria resseguint la traça de la nacional, i incorporant un carril més a banda i banda) en destacaven els de les variants de Bàscara, Figueres i Pont de Molins. Des d'aleshores, però, cap d'aquests projectes ha avançat. De fet, a finals del 2020, el ministre José Luis Ábalos ja va anunciar que el desdoblament de l'N-II a l'Alt Empordà es deixava momentàniament en suspens, en espera de veure de quina manera afectaria l'acabament de la concessió de l'AP-7. De tots els projectes previstos, el ministre tan sols es va comprometre a tirar-ne endavant dos: estendre l'autovia fins a Orriols i executar la variant de Figueres. L'alliberament de l'AP-7 qüestiona el desdoblament de l'N-II a l'Alt Empordà A partir d'aquí, la duplicació de l'N-II al nord de la demarcació es mou en una mena de nebulosa. Sense més concrecions ni anuncis. Els pressupostos de l'Estat per a aquest 2022 destinaven poc més de 700.000 euros als trams entre Orriols i Pont de Molins; i des d'aquí fins a la Jonquera, no hi apareixia cap partida per a l'N-II. Entremig, a més, també hi ha hagut un canvi al capdavant del ministeri. Perquè ara, la cartera de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana la porta la socialista Raquel Sánchez. Ara, però, el govern espanyol ha fet un pas administratiu més per avançar cap a la millora de l'N-II a l'Alt Empordà. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha modificat la DIA que es va aprovar el 2017 i l'ha adaptada a la nova situació que s'ha creat arran de la fi dels peatges a l'AP-7. En síntesi, segons concreta el Ministeri, allò que es modifica d'aquell document són els futurs enllaços que es trobaran a banda i banda de les variants "multicarril" de Figueres i Pont de Molins, i que des d'aquí permetran entroncar amb l'AP-7. Entre d'altres, es projecten fer nous viaductes sobre l'autopista per connectar els carrils de circulació. I a l'inici de la variant venint des de Bàscara, també s'hi projecten dos aparcaments d'emergència. Per a la resta de trams, és a dir, els que es troben entre Orriols i Figueres, i entre Pont de Molins i la Jonquera, la DIA aprovada el 2017 continua essent vàlida. "Redactant projectes" La modificació de la DIA, que ja s'ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), ha de servir de base per fer els futurs projectes de la nacional a l'Alt Empordà. "El Ministeri de Transports ja n'està redactant diversos per augmentar la capacitat de l'N-II al nord de la província de Girona", diu el govern espanyol en un comunitat, sense precisar més. Segons indica l'Estat, l'informe favorable d'impacte ambiental que s'ha publicat al BOE suposa una "fita fonamental" per continuar amb aquests "treballs de redacció" dels projectes. Perquè, a partir d'ara, permetrà també incorporar-hi "la connexió entre l'actual autopista AP-7, ja lliure de peatge, i l'N-II transformada en carretera multicarril a la variant de Figueres".