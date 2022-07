En el marc del Dia de la Guàrdia Urbana de Figueres, l’Ajuntament de Figueres ha atorgat un dels reconeixements policials al sergent en cap de la Policia Local de La Jonquera, Alonso Caballero. En concret, Alonso Caballero ha rebut la seva novena medalla al mèrit en l’exercici professional. Avui dia, el responsable del cos policial de la Jonquera compta amb set medalles de bronze i dues de plata.

Després de formar part durant 25 anys de la Guàrdia Urbana de Figueres, Alonso Caballero es va incorporar el mes de febrer de 2020 a la Policia Local de La Jonquera. Des de l’equip de govern de la Jonquera, han volgut fer una felicitació pública al sergent en cap per la seva gran trajectòria professional i ha volgut agrair-li "enormement" la feina que desenvolupa al municipi.

El Dia de la Guàrdia Urbana de Figueres s'ha celebrat aquest 1 de juliol a l'Auditori dels Caputxins de Figueres i ha estat una dia de reconeixements i homenatges. S'ha fet entrega d’una condecoració a Josep Maria Sais, per haver estat president de l’Associacio de Voluntaris de Protecció Civil Figueres, pel seu compromís, per la feina feta i per haver estat una persona "indespensable per al funcionament de l’associació".

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, també ha expressat el seu agraïment a la tasca que desenvolupa la Guàrdia Urbana en matèria de seguretat ciutadana i ordre públic: "Dies com avui són importants per reconèixer la feina de la Guàrdia Urbana. Gràcies per treballar per la seguretat ciutadana, per vetllar per la convivència entre ciutadans i pel vostre compromís amb Figueres".

L'alcaldessa s'ha mostrat especialment agraïda també per haver rebut la medalla en nom de l’Ajuntament de l’Associació Zakhor Pour La Memoire per la tasca del consistori figuerenc, pels valors i pel compromís per la recuperació de la memòria històrica.

El vicealcalde de Figueres i regidor responsable de l'Àrea de Seguretat de l'Ajuntament, Pere Casellas, ha dit: "Tenim molts reptes pel davant. Els agents fan una gran feina però necessitem que totes les administracions també s’hi posin. Govern, Gobierno i Poder Judicial".