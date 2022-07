L'equip de govern de Figueres reclama modificar la taxa de reposició de les Policies Locals per poder augmentar la plantilla de la Guàrdia Urbana i "dimensionar-la" a les necessitats que té una ciutat "de gairebé 50.000 habitants". Així ho han demanat tant el vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, com l'alcaldessa, Agnès Lladó, durant l'acte del Dia de la Guàrdia Urbana, que s'ha celebrat enmig de la plantada de la plantilla pel conflicte obert amb l'Ajuntament. Tot i que no se n'ha fet referència, el malestar s'ha fet palès durant la diada per la baixa presència d'agents, la majoria comandaments.

"Tindríem capacitat per contractar més agents", ha afirmat Casellas durant la seva intervenció. El regidor ha fet una crida als diputats presents a l'acte i al subdelegat del govern espanyol a Girona, Albert Bramón, per poder incrementar la plantilla del cos policia i així lliurar contra la sensació d'inseguretat latent a la ciutat. També ho ha demanat l'alcaldessa, que ha dit que cal arribar "mínim" als 85 agents i poder disposar de la ràtio d'un agent per cada 500 habitants. "Tenir una plantilla coherent per una ciutat de gairebé 50.000 habitants. Figueres ha anat creixent i amb ella també les complexitats", ha insistit. "Hem d'estar a l'alçada", ha afegit. El cos compta ara amb una seixantena d'efectius. Durant l'acte, Casellas també ha demanat més agents dels Mossos i ha dit que calen eines per lluitar contra les ocupacions. Lladó, per la seva banda, ha dit que un dels reptes ha de ser la mediació per "prevenir conflictes". Cap referència, però, al conflicte obert en el cos de la Guàrdia Urbana i que ha provocat una plantada dels agents del cos durant l'acte d'homenatge. De fet, només hi han assistit una desena d'efectius, la majoria comandaments. I això que s'hi ha lliurat condecoracions i reconeixements de dos anys perquè la pandèmia de la covid-19 ha obligat a suspendre l'acte en dues ocasions. Balanç de les actuacions policials Pel que fa a les dades, durant els sis primers mesos del 2022, la policia administrativa ha tramitat 67 denúncies relacionades amb activitats comercials i d'ocupació de la via pública, 4.497 denúncies de trànsit i s'han registrat 180 accidents de trànsit. Durant aquests sis mesos, s'han interposat 246 denúncies relacionades amb el civisme i la seguretat (en tot el 2021 se'n van posar 626), s'ha intervingut en 17 ocupacions i s'han fet 103 detencions, gairebé les mateixes que en tot el 2021 (133).