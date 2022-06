Després de conèixer que Telefónica preveu instal·lar l’antena de l’Olivar Gran de Figueres, el grup municipal de Junts per Figueres (JxF) considera que "ha quedat demostrat que la moratòria de dos mesos que va demanar l'alcaldessa era una fugida cap endavant per tal de guanyar temps i intentar calmar els ànims dels veïns, però que l’únic que ha aconseguit és augmentar el seu descontentament per la manca de transparència en tota aquesta qüestió".

El portaveu de JxF, Jordi Masquef, ha reiterat que “estem a favor de la tecnologia i el progrés, però ignorar els veïns i veïnes no és la manera d’avançar. El govern tenia el deure de trobar una solució a aquest problema, com ara ubicar l’antena als terrenys industrials del Molí de l’Arròs”. Masquef també ha assenyalat que el 2015 tots els grups del consistori, del qual Lladó ja formava part, van aprovar un pla de desplegament d’antenes en espais allunyats de zones veïnals. Per la seva banda, els veïns de l’Olivar Gran recorden que l’any 2019 ja es van aturar les obres d’instal·lació d’una antena al Rally Sud per les protestes dels veïns, i que per tant ells mereixen el mateix reconeixement i no ser considerats ciutadans de segona. A banda del malestar ocasionat als veïns i veïnes, JxF critica que "la instal·lació de l’antena de telefonia suposa un pas enrere definitiu en la construcció del nou pavelló, un equipament esportiu clau per Figueres i per al desenvolupament del sector sud de la ciutat".