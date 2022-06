La Societat Astronòmica de Figueres celebra aquest dijous, dia 30 de juny, a dos quarts de vuit del vespre la darrera conferència mensual d’aquesta temporada. Es titula «Les tempestes gegantes de Saturn», i la impartirà Enrique García Melendo, doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya especialitzat en les atmosferes planetàries dels planetes gegants, actualment vinculat a l’Institut de Ciències de l’Espai (ICE) i investigador al Grup de Ciències Planetàries a la Universitat del País Basc. Aquesta conferència s’havia d’impartir telemàticament i presencial des de La Cate el passat mes de març, però per problemes tècnics no va ser possible. «Ara la recuperem i, per no temptar la sort, serà exclusivament telemàtica» expliquen els organitzadors. La Societat Astronòmica de Figueres fou fundada el 1992, a partir de la iniciativa d’un grup de persones que coincidien habitualment com a assistents a una sèrie de xerrades sobre Astronomia que se celebraven per aquelles èpoques a la seu del Casino Menestral de Figueres.