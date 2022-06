Telefònica preveu instal·lar l’antena de l’Olivar Gran i els veïns preparen protestes

Els veïns de l’Olivar Gran de Figueres tenen previst engegar protestes perquè finalment està previst instal·lar l’antena de telefonia de Telefònica al barri. Els residents acusen l’Ajuntament d’haver-los fet creure que es buscarien alternatives i no haver estat així. «No han treballat el tema, només han deixat passar el temps», assegura el secretari de l’Associació de Veïns de l’Olivar Gran, David Arranz. Una cinquantena de veïns, amb una representació de la Federació d’Associacions de Barris de Figueres FABF es van reunir dimecres passat per analitzar la situació i decidir quines accions de protesta es porten a terme després de veure, diuen, que no s’ha donat cap valor a les signatures recollides.

Està previst instal·lar l’antena a la zona del tercer pavelló. Davant el rebuig dels veïns, l’Ajuntament va anunciar que estudiaria amb la companyia una alternativa, però entenen que no s’ha fet. Arranz diu que «havien d’haver començat consultant als veïns i entre tots treballar un lloc que anés bé a tothom». En canvi, amb el que es troben és que «Telefònica ha fet les inversions i té tots els permisos», diu Arranz, que posa de manifest que «ara no vol canviar i l’Ajuntament no s’ha mogut per plantejar alternatives». «Els vaig proposar independentment del polígon sud on no hi volien anar, alguna altra parcel·la per ubicar l’antena, però el regidor, Xavier Amiel, ni s’ho havia mirat», lamenta. Els veïns han dialogat amb l’Ajuntament i han mantingut una reunió amb representants de la companyia telefònica, tot i que asseguren que «no va servir per res.»

Per la seva part el regidor d’Urbanisme i Mobilitat Xavier Amiel ha remarcat que és «l’emplaçament on l’operadora tenia llum verda que permet donar una millor cobertura als veïns i que la resta d’emplaçaments, segons estudis de l’operadora, no oferien el radi de cobertura adequat». Amiel recorda que l’emplaçament de l’antena serà el previst «ja que compta amb els informes favorables i compleix amb la llei de telecomunicacions de setembre de 2014 en què deixa clar que els ajuntaments no tenen competència en aquest sentit». Ara els veïns asseguren que estan indignats davant la situació. Per això han decidit portar a terme alguna acció de protesta, tot i que no confien que pugui canviar les coses.

L’afer es remunta a l’any 2019

La problemàtica de l’antena es remunta a l’any 2019 quan l’Ajuntament de Figueres va aturar la instal·lació d’una antena al Rally Sud. Se situava a menys de deu metres dels blocs de pisos. Més tard l’alternativa va ser ubicar-la al barri de l’Olivar Gran. La zona està inclosa en un pla de desplegament d’aquest tipus d’equipaments. El govern va admetre que va incloure la zona al pla, però davant les protestes dels veïns es va comprometre a intentar allunyar-la i durant els dos darrers mesos ha buscat una alternativa, sense resultat positiu per als veïns de l’Olivar.