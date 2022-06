Cantallops es prepara un any més per gaudir de la Trobada de cotxes clàssics. Enguany la proposta se celebra aquest diumenge 26 de juny, i el punt de la trobada serà les escoles de Cantallops. A partir de 2/4 de 10 del matí, els diversos vehicles participants faran un recorregut d’una hora pels voltants del poble. A la plaça Major hi haurà exposats una quinzena de vehicles clàssics durant tot el dia.