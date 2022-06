Martí Gironell destaca el caràcter històric del vi de l'Empordà

L'escriptor i periodista Martí Gironell ha estat el pregoner de la Mostra del Vi de l'Empordà, inaugurada aquest dissabte a la Rambla de Figueres. L'autor garrotxí s'ha referit al caràcter històric del vi empordanès, del qual ha lloat el fet de ser "molt autèntics i originals", tot recordant que "cap altre fruit és capaç d'oferir tants matisos com el raïm". També ha explicat que el vi i ell "són grans companys de viatge" afegint que "ajuda a aconseguir connexions amb els personatges" de les seves novel·les. També han intervingut el president de la DO Empordà, Xavier Albertí; el diputat provincial Joan Fàbrega i l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó. La Mostra estarà oberta al públic fins dimarts.

L'alcaldessa Lladó ha demanat "un fort aplaudiment de reconeixement" a tots els cellers que participen a la Mostra i per als productors locals de proximitat. El president de la DO, per la seva part, ha destacat "l'encert" de canviar la fira enològica de setembre a juny i ha reivindicat la Mostra del Vi de Figueres "com a referent del sector".