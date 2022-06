Castelló d'Empúries participa aquest dissabte i diumenge, 25 i 26 de juny, a la campanya "La fam no fa vacances" del Banc dels Aliments. Des d'aquest matí i fins a les set del vespre, i des de les deu de demà fins a les dues del migdia, veïns del municipi seran recollint aliments al supermercat Esclat per ajudar les persones més necessitades, i donar un cop de mà a la fundació.

Els aliments recaptats es destinaran a Càritas Castelló d'Empúries, ja que és aquesta entitat la que gestiona el Banc dels Aliments del poble.

L'Ajuntament ha compartit una fotografia a les xarxes socials amb la regidora d'ensenyament, benestar social i famílies, participació ciutadana, treball, formació i ocupació, Anna Massot, a l'establiment.

Aquesta és una campanya descentralitzada que engloba diverses iniciatives per aconseguir aliments durant els períodes en què és més difícil per al Banc dels Aliments. L'objectiu és arribar al màxim de gent possible i fer que la ciutadania se senti seva una campanya que ajuda a un gran nombre de persones.