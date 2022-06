Avinyonet homenatja Joan Trayter de Music Lan en el vintè aniversari de la seva mort

Avinyonet de Puigventós ha viscut, aquest divendres, en el veïnat de Santa Eugènia, coincidint amb la festivitat de Sant Joan, un emotiu homenatge a l'enginyer de so Joan Trayter i Malirach, amb motiu del vintè aniversari de la seva mort. L’acte ha tingut lloc a Music Lan, el mític estudi de gravació per on han passat artistes de primer nivell nacional i internacional. En els jardins s’ha presentat el tòtem que evoca la trajectòria d'aquest excel·lent tècnio, membre del grup musical Dígit Arts i cofundador de l’estudi de gravació. El pares de Joan Trayter han estat acompanyats per l'alcaldessa Júlia Gil, regidors i amics que han recordat l'empenta i la bondat del personatge.

Pels estudis de Music Lan hi han passat artistes i grups com Shakira, Jarabe de Palo, Manolo Garcia, Quimi Portet, Héroes del Silencio, Bunbury, Mariah Carey, Albert Pla, Gerard Quintana, Sangtraït o Lluís Llach, entre molts altres. Història Music Lan Si bé la societat es va fundar el 27 de desembre del 1995, els orígens de l'activitat cal buscar-los en una data indeterminada del 1994 quan el conjunt Digit Arts format per : Adam Viusà, Dani Hernández, Ferran Guillamet, Joan Trayter, Jordi Rubau i Jordi Solé, varen decidir gravar el seu disc El Sentit de la Raó en el local d'assaig que tenien a la casa d'en Joan Trayter. Aquest local tenia una superfície de 25 m2 i s'en hi varen afegir sis més per ubicar-hi la cabina de control. L'experiència va ser tan positiva que, tot seguit, amics i coneguts també hi varen voler gravar les seves creacions musicals per la qual cosa, en Joan Trayter, en Jordi Rubau i en Jordi Solé decidiren organitzar-se empresarialment fundant la societat esmentada al començament. El estar legalment organitzats es varen obrir les portes a projectes ja de rellevància com per exemple l'orquestra Selvatana amb un disc de sardanes o el grup Moments amb un de jazz. Això feu evident que amb les actuals i limitades instal-lacions no podien aspirar a anar gaire més lluny per la qual cosa es van plantejar l'estratègia de futur que no podia ser altra que, si es pretenia fer un pas qualitatiu endavant, era del tot necessari disposar de unes noves instal-lacions. Amb la família d'en Joan Trayter s'acordà la construcció d'un edifici de nova planta d'acord amb les exigències d'un estudi de nivell avançat, així, al 1997 es començaven les obres i a l'estiu del 1998 fou l'orquestra Maravella qui hi va realitzar la primera gravació. L'èxit va ser més que notable i es va entrar en una activitat frenètica passant pels nous estudis la majoria dels principals grups, no només de casa nostra sino també d'arreu de l'estat i així de l'estranger. Al 2000 es va construir un annex d'uns 100 m2 destinat a zona d'esbarjo i al 2001 la piscina. Al 2002 esdevindria la gran tragèdia, la mort sobtada d'en Joan Trayter que va commocionar el món artístic del nostre país.Tots varen fer pinya i En Jordi Solé es va fer càrrec de la direcció de l'estudi. Posteriorment s'incorporà a l'equip en José Luis Molero, ex-alumne d'en Joan a la universitat. Al 2004 s'ampliaren les instal-alcions amb la construcció del nou Estudi 2 amb un superfície nova que supera els 100 m2 amb la qual cosa es completava l'equipament per poder donar uns serveis de qualitat màxima que la filosofia de Music Lan exigeix. En total, la superfície construïda supera els 500 m2. Al mateix temps, es va adquirir una casa de nova construcció, d'uns 175 m2, molt a la vora de l'estudi, per poder allotjar als artistes. Actualment Music Lan disposa de 2 estudis: Estudi 1 i Estudi 2 que configuren un entorn ideal per dur a terme qualsevol projecte de gravació, mescla i mastering al màxim nivell professional.