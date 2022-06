Un autobús s'ha incendiat a l'AP-7 en el seu pas per la Jonquera aquesta tarda. Les flames han saltat de la carretera i han provocat un incendi que ha enganxat massa forestal. L'afectació es concentra en una taca de bosc entre l'AP-7 i les vies del TAV. No hi ha hagut ferits.

Els Bombers de la Generalitat hi tenen una vintena de dotacions treballant per mirar de controlar l'incendi. Cinc d'aquestes, són mitjans aeris. L'avís s'ha rebut a les 16.46 h. La Policia Local de la Jonquera és qui ha informat de les causes de l'incendi. La principal preocupació, a hores d'ara, és el vent que bufa que pot complicar les tasques d'extinció als bombers. Segons la policia, el vehicle hauria patit una avaria quan aquest circulava per l'autopista. El motiu també l'ha confirmat el Servei Català de Trànsit. Precisament, Trànsit ha informat que l'AP-7 a Agulla, en direcció sud, està tancada. Es fan desviaments per la sortida 2 cap a l'N-II. ⚫ Tallada l'AP-7 a Agullana ➡ sud per un vehicle avariat que ha provocat un incendi de vegetació



ℹ Es fan desviaments per la sortida 2 cap a l'N-II pic.twitter.com/4wKFnHnHvW — Trànsit (@transit) 25 de junio de 2022