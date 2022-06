L’Ajuntament de Roses retirarà les papereres en algunes de les cales del cap de Creus per evitar brutícia i la necessitat de mantenir un servei de neteja. Aquesta actuació serà una prova pilot aquest any i espera que la gent respongui emportant-se els residus a casa. Paral·lelament, l’Ajuntament ha començat la neteja del litoral.

L’Ajuntament porta a terme diverses actuacions, a la zona del parc natural del cap de Creus per minimitzar l’impacte sobre el seu entorn. A la mesura de restringir l’accés de vehicles s’hi sumen altres per evitar que hi hagi brutícia. «Als espais on hi ha papereres es crea un punt de brutícia perquè la gent no utilitza bé aquest servei i sovint ens trobem que estan desbordades» apunta el regidor de turisme Francesc Giner. Les papereres es desbordaven de deixalles i oferien mala imatge. Per evitar l’acumulació de residus «de moment traurem papereres a cala Rostella i cala Murtra. L’objectiu és treure-les a totes les cales del Parc». Giner espera que la gent sigui conscient de la necessitat de mantenir aquests espais naturals nets i que s’emporti la seva brossa, quan va al parc natural.

La mesura coincideix amb l’inici, la setmana passada, del servei de neteja de residus flotants al litoral de la població durant la temporada d’estiu, d’acord amb l’encàrrec de gestió subscrit amb l’Ajuntament de Roses. El servei es duu a terme en el conjunt de platges i cales urbanes del municipi, és a dir, Almadrava, Canyelles, Bonifaci, Palangrers, La Punta, La Nova, El Rastrell, Salatar i Santa Margarita, així com a tots els trams de costa que discorren entre elles.

La setmana passada, tal com estava previst, l’Ajuntament va començar a aplicar les restriccions al parc natural. L’Ajuntament vol actuar contra una saturació que provocava una pressió sobre el medi no compatible amb l’objectiu de protecció del parc. Enguany torna a limitar-se l’accés entre el 15 de juliol i el 31 d’agost de 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 5 de la tarda, mentre que l’estacionament de vehicles resta prohibit a les cales del Parc Natural entre les 12 de la mitja nit i les 6 del matí, cada dia. Com l’any 2021, la barrera de pas se situarà a la carretera de Montjoi, a l’encreuament amb el mirador de punta Falconera. Una altra mesura que es repeteix enguany és la prohibició de pernoctació al parc.