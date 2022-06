Marià Lorca rep un càlid homenatge acompanyat de 120 persones al castell

Marià Lorca i Bard, exalcalde de Figueres, s’emociona quan escolta Sor Rosa Mendoza, en representació de la Fundació Sant Vicenç de Paül, llegir una carta que li ha dedicat: «Marià, de la teva manera de fer història, n’hem d’aprendre tots. És des de l’amor que has guanyat el títol de mestre, has exercit amb dignitat, saviesa, coherència, esforç, discreció i humilitat. Has estat un regal per a casa nostra». Sor Rosa Mendoza pronuncia aquestes paraules davant de 120 persones, són les persones que omplen la sala Marquès de la Mina, a l’edifici de l’Arsenal, i que acompanyen Marià Lorca en l’homenatge que li ha volgut fer l’Associació d’Amics del Castell de Sant Ferran de Figueres nomenant-lo Personatge de l’Any 2022.

Marià Lorca presideix la taula acompanyat per Manuel Toro. La seva relació es remunta a més de quaranta anys, una dilatada amistat que dona a Manuel Toro la potestat de parlar sobre l’exalcalde de Figueres amb una confiança total. «La meva visió de Marià Lorca és que és una persona persistent, molt ferma en les seves conviccions, lleial, fidel als seus amics i respectuós, fins i tot, amb aquells que volen ser els seus enemics». Manuel Toro afirma que a tothom a qui ha demanat opinió sobre l’homenatjat li ha dit el mateix, que «és un senyor».

També detalla alguns dels «fets contundents» en els quals va intervenir Marià Lorca i que han fet que Figueres tingui actualment la fisonomia que té.

Així, comenta que «li devem la compra de l’antic Hotel París per fer-hi el Museu del Joguet». «També cal atribuir-li el mèrit per no haver cedit a les pretensions de Tomàs Mallol en el seu projecte de Museu del Cinema, perquè eren insostenibles econòmicament», afirma Manuel Toro. També explica, entre moltes altres coses, que «Marià Lorca va ser el catalitzador de les relacions i la gestió que hi va haver entre Figueres, l’Ajuntament i Salvador Dalí». En un to simpàtic hi afegeix: «La vida és una caixa de sorpreses i, per a Dalí, ho devia ser també, perquè en la seva joventut va haver-hi un Lorca (Federico) i en acabar la seva vida hi va haver un altre Lorca (Marià)».

Marià Lorca tanca l’acte dient que aquest 2022, l’any del seu 84è aniversari, està sent un any de gratitud envers la seva persona. «Al llarg de la meva vida he viscut entrebancs, contratemps i dificultats, segurament com moltíssima altra gent. Però en aquests darrers camins que el destí em té preparats em fa molt feliç rebre l’escalf i el reconeixement per tot allò que he fet o he representat, que per altra banda ho he fet amb molt de gust i sense cap tipus de sacrifici, ho he fet perquè ho sentia».