Des de principis de juny, és visible en la seva totalitat un llenç de 30 metres de muralla del segle XIV de Peralada, situat entre els carrers Sota Muralla i Baixada de la Font, a la part baixa de la vila. El tram, que mira als horts i al riu Orlina, forma part del cinquè recinte emmurallat, que es va construir després de la destrucció que va patir Peralada l’any 1285.

La recuperació ha estat possible gràcies a l’adquisició i posterior enderroc de l’immoble adossat a la cara exterior de la muralla. La intenció de l’Ajuntament és restaurar la muralla i el baluard dels segles XVII-XVIII que hi ha al costat i, properament, condicionar el solar davanter per crear-hi un jardí públic.