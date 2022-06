Veïns del Poblenou de Figueres han reclamat a la Guàrdia Urbana que intensifiqui la vigilància en aquest barri després que, en pocs dies, uns desconeguts han causat destrosses en almenys tretze cotxes, per robar en el seu interior, i han intentat assaltar una casa, segons han denunciat. Junts per Figueres, grup municipal de l’oposició, ha exercit de portaveu de la preocupació d’aquests veïns, que es queixen d’uns fets que els mantenen en alerta. «Aquesta setmana passada, un grup de quatre persones va acorralar un veí a dins el seu cotxe per intentar robar-li, quan ell era a dins, i al final li van acabar rebentant el vidre del cotxe», expliquen els representants de Junts.

Els veïns situen els fets delictius en una zona concreta del barri, compresa pels carrers Doctor Rovira, Ramon Llull, avinguda Pirineus, Balmes i Via Emporitana. El portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef, ha volgut insistir que cal «tolerància zero contra l’incivisme i la delinqüència». També ha informat que ha tingut coneixement de la detenció de dues persones en relació amb alguns d’aquests fets.