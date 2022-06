Les abelles es desplacen de Borrassà a Agullana en el projecte BeeBrava

L’apiari ecològic dels Abellaires Empordanesos situat a Borrassà ha canviat d’ubicació impulsat pel projecte BeeBrava, sorgit de la col·laboració entre BravaNariz i Abellaires Empordanesos. Marc Arumí, apicultor i propietari d’Abellaires Empordanesos, va fer la transhumància de les abelles que tenia residint al terme municipal de Borrassà. L’apiari estava situat en un olivar molt pròxim a grans infraestructures, entre les vies de l’AVE, la Nacional II i l’autopista AP-7, i el va traslladar fins més amunt d’Agullana.

Aquest canvi d’ubicació respon a dos principals factors. D’una banda, «a la zona de Borrassà, la floració està decreixent i comença un període molt més sec», explica Arumí, i per això es busca un nou espai on les abelles puguin trobar aliment en un entorn proper a l’apiari. D’altra banda, aquestes abelles han sigut les escollides per participar un nou projecte: «BeeBrava», que els hi ha cercat una nova residència a les muntanyes d’Agullana, on just ara comença la floració del castanyer i disposaran d’un entorn d’alta biodiversitat per seguir la seva activitat.

Així, a dos quarts de set del matí del dimarts 31 de maig, evitant les hores de sol i de major activitat, Arumí tancava les piqueres dels ruscs, preparant-ho tot per la transhumància, amb l’objectiu de tenir el menor nombre de baixes possibles. Totes les caixes van ser traslladades, excepte una, que es deixà oberta i que queda temporalment a la zona per recollir posteriorment aquelles abelles que estaven de vigilància en el moment de la transhumància.

A Agullana els esperava Ernesto Collado, reconegut actor català i net d’un important químic perfumista barceloní. Collado va establir-se a l’Alt Empordà, cercant el contacte amb la natura, i va retornar als seus orígens familiars impulsant BravaNariz, una empresa de fabricació i venda de perfums naturals elaborats mitjançant la recol·lecció de plantes silvestres de l’Empordà.

Tancar el cercle

L’actor confessa que «d’ençà que vam iniciar BravaNariz, tenia la necessitat de retornar al paisatge tot allò que ens dona, que és molt més del que imaginem». Juntament amb Abellaires Empordanesos, «hem aconseguit tancar al cercle, incidint als dos vectors: si hi ha més plantes, hi ha més abelles, i si hi ha més abelles, hi ha més plantes».

Per a Collado «el paisatge no ens necessita a nosaltres per ser el què és, però nosaltres sí que el necessitem a ell. Ens conforma i ens construeix molt més del que volem reconèixer». Per això, aquesta iniciativa és la primera de BeeBrava, un «paraigües obert a totes les accions que potenciïn la biodiversitat dels nostres entorns naturals».

Els prats de dall la recuperació d’un espai en regressió

En el projecte, Ernesto Collado coordina la recuperació dels prats de dall, «espais molt rics en biodiversitat però en regressió a l’Alt Empordà», i la col·locació d’apiaris ecològics per part dels Abellaires Empordanesos, posant en contacte els diferents actors, públics i privats, per potenciar la biodiversitat, «per una banda, oferint l’hàbitat idoni per les abelles i, per l’altra, tota la gestió de les abelles de manera ecològica».