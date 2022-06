AraEmpuriabrava s’acaba de presentar com a associació per treballar per a la millora de la marina. Presidida per Antonio San Juan Cortés, pretén dibuixar el full de ruta per aconseguir un projecte de futur global per a Empuriabrava. El secretari Narcís J. Ferrer explica els primers passos que s’han fet.

La idea de l’associació és treballar sota el concepte d’un think tank, això és: recollir i generar idees de millora, analitzar la seva viabilitat i propòsit i, si cal, desenvolupar-les, per a oferir-les a la societat d’Empuriabrava per a la seva implantació com a objectiu final.

Amb quin objectiu neix l’associació AraEmpuriabrava.

Uns quants veïns d’Empuriabrava, gent coneixedora de la nostra realitat i amb coneixements i experiència, hem tingut la voluntat de crear una associació sense ànim de lucre que es diu AraEmpuriabrava amb el propòsit de treballar per tot allò que suposi d’interès i bé comú general per Empuriabrava. Volem recollir propostes per a la millora d’Empuriabrava, analitzar la seva viabilitat, desenvolupar-les si cal i presentar-nos en societat, col·laborant en tot el possible per la seva implantació com a objectiu final. Nosaltres com a associació, no tenim poder executiu, però si podem presentar les idees a altres grups, en principi a l’ajuntament i fer conscients a la societat de les propostes que podrien resultar bones per a Empuriabrava i que entre tots podríem implementar.

Assenyalen que no es troba en el seu millor moment. Quina és la situació?

Segurament podríem fer una llarga llista de les coses que no funcionen

a Empuriabrava, seguretat, deixadesa, brutícia, trànsit, falta de manteniment, etc., i potser el més trist és la falta d’un projecte de futur a cap nivell. Aquella Empuriabrava que vam tenir i que ja no tornarà, no té successió de cap classe, només convertir-se com un barri popular d’una gran ciutat «amb tots els seus atractius».

Empuriabrava és molt més que els seus canals, però s’ha anat degradant amb el temps.

De quina manera ja s’està actuant?

L’Ajuntament fa moltes coses, però va posant molts pedaços en temes com el trànsit, la seguretat, els okupes. Cap a on vol anar Empuriabrava? Som una marina, estem posats al mig d’un parc natural, dins d’una de les 50 badies més boniques del món. Tot això és reconeixible. És on hi ha més diversitat de gent vivint aquí. L’ajuntament reconeix més de 80 nacionalitats. Patim situacions de desigualtat econòmica i social. Relligar això serà difícil, però ens hi hem de posar. Si no hi ha una voluntat de desenvolupar i treballar amb un projecte de futur global per a Empuriabrava, perquè sinó el que passarà és que s’alleugiran algunes coses, augmentaran altres i sortiran de noves.

El primer pas és anar a trobar els veïns.

Hi ha moltes diferències socials, culturals, diferents formes de pensar i no és fàcil posar d’acord a la gent, però cal imaginar cap a on podríem anar, perquè el futur cal imaginar-lo o perdre’l i això també lliga amb la pròpia realitat que està vivint la societat avui dia. Com podem gestionar que la gent s’integri a Empuriabrava? Per una banda hi ha veïns que econòmicament tenen una bona posició i a pocs metres gent que ho passa molt malament. Com integrem tot això en un conjunt?

Quines són les primeres accions que imagineu?

Hi ha ja un concepte damunt la taula de treball en el qual està previst treballar sota el concepte Empuriabrava in Green, també de manera multidisciplinària i multitasca. Es podrien treballar diverses idees relacionades amb el Medi Ambient com a fet diferencial que Empuriabrava podria aportar a la societat, tant a la població resident, com al turisme per gaudir d’una Empuriabrava més sostenible i maca. Volem fer net d’algunes coses que no estan marxant gaire bé i ens marquem unes fites que intentin il·lusionar la gent d’Empuriabrava. Ens agradaria entre tots aportar idees per millorar la integració d’Empuriabrava respecte al seu entorn i el parc natural. Pensem que podríem millorar la qualitat del turisme que ve si oferim un entorn habitable i integrat amb aquest entorn. Una altra cosa que volem treballar és que em sigui una marina amical per a la gent: tenim carrils de bici, però falten passos de vianants i voreres, cal definir per on passen els patinets. Volem treballar en l’urbanisme municipal. Sobre el tema de l’aigua, apart de millorar l’aigua de boca, vetllar pel manteniment, gestió i integració dels canals la Marina Nàutica i de les platges i espais associats. Tot i que està limitat per competències administratives, hi ha molta feina a fer, ja que representa la raó diferencial d’Empuriabrava.

Quina és la relació amb l’Ajuntament?

Pensem que ens fa falta la mirada d’algú extern. Hem establert una col·laboració conjuntament amb l’ajuntament amb el Campus de Patrimoni Cultural i Natural de la Universitat de Girona i amb el seu equip multidisciplinari per marcar nous camins per a la marina d’Empuriabrava. Es tracta de desenvolupar un projecte comú i veure com podem posar-lo en marxa. Des de l’associació ens proposem arribar també a tots els partits polítics, associacions, veïns i altres sectors d’Empuriabrava.