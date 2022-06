La Comissió de Suport a casos complexos de Maltractaments a la Gent Gran, un dels tres grups de treball en què s’ha dividit la Taula Comarcal de Maltractaments a les Persones Grans, ha atès 14 casos a l’Alt Empordà durant aquest primer any de constitució. Dimecres, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans, la Taula es va reunir al matí a la sala d’actes de l’Hospital de Figueres en sessió plenària per fer balanç de la feina feta.

La Taula està formada per una trentena d’agents del territori procedents de diferents àmbits: social, de salut, educatiu, policial, jurídic o associatiu, que s’han agrupat en tres comissions de treball per tal d’abordar la problemàtica dels maltractaments a la gent gran des de diferents perspectives. Així, es treballa en la Comissió de Sensibilització i Formació, dedicada a fer una tasca intergeneracional de prevenció a partir del paper clau dels centres educatius, a incidir contra l’edatisme i a empoderar les persones grans sobre els seus drets. També s’ha creat la Comissió de Residències i Centres de Dia, centrada a reflexionar sobre les mesures preses en aquests centres durant la pandèmia i a elaborar propostes de millora, sobretot tenint en compte l’atenció centrada en la persona. I, finalment, hi ha la Comissió de Suport a casos complexos de Maltractaments a la Gent Gran, que assessora i acompanya els professionals que treballen en casos de maltractament a les persones grans i que, per la complexitat de la situació, requereixen d’una ajuda.

Aquesta comissió està integrada per Serveis Socials del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Unitat de Treball Social de la Fundació Salut Empordà, el cos dels Mossos d’Esquadra, l’Institut Català de la Salut, la Xarxa de Salut Mental, Serveis Socials de l’Ajuntament de Figueres, el Servei de Teleassistència i el Servei d’Atenció Domiciliària.

Qualsevol professional que necessiti de la seva ajuda pot activar aquesta Comissió, la qual intervé en un màxim de 24 hores si es tracta d’un cas urgent. I és en aquest context que, en aquest any de trajectòria, els seus membres han atès 14 casos d’alta complexitat a l’Alt Empordà.

La prevalença de motius són, per aquest ordre, abús psicològic, abús físic, abús econòmic o tots tres alhora. En 9 dels 14 casos l’abusador patia problemes de salut mental (trastorns de personalitat o TDA sovint associats a problemes de consum de tòxics), i en moltes de les situacions l’abús s’emmarcava en relacions complexes i intrafamiliars. En el balanç, la Comissió explica que en una tercera part dels casos les víctimes són matrimonis i, majoritàriament, el perfil de la víctima és el d’una dona.

En el balanç, les membres de la Comissió van posar l’accent en el fet que cal emmarcar el maltractament i disposar d’eines que ajudin a graduar-lo, ja que a Catalunya això no està definit i, a l’hora de gestionar els casos, és una dificultat afegida. També van posar sobre la taula la tendència a judicialitzar aquestes situacions i a infantilitzar les víctimes.

De moment, aquest suport a la complexitat només s’ofereix en els professionals de l’Alt Empordà que ho sol·licitin, però ja s’està treballant per poder-lo fer extensiu a tota la ciutadania.