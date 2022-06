Les obres de recuperació i restauració del claustre del monestir de Sant Miquel de Fluvià ja estan completades. La inauguració d’aquests treballs se celebra aquest divendres, 19 de juny, a les 7 de la tarda, segons informa el Bisbat de Girona en la seva agenda cultural. Aquest monument, els últims temps ha esdevingut una icona empordanesa no només per la seva reforma, sinó per tot un passat carregat de llegendes. Temple romànic datat al segle XI, va ser fortificat amb posteritat, tres segles més tard, i reformat més tard, al segle XVII. El seu estat de conservació és esplèndid.