L'entitat ecologista Iaeden i la plataforma Promoció del Transport Públic (PTP) proposen crear una línia ferroviària transfronterera que connecti Girona amb Narbona. Segons han anunciat aquest dijous al matí, aquesta línia uniria 25 poblacions de l'Alt Empordà, el Gironès, el Rosselló i el Llenguadoc. A més creuen que es poden sol·licitar fons europeus per tirar-la endavant. Segons el seu punt de vista aquesta seria una acció per promocionar la línia de trens que passa per Portbou i que hauria d'anar acompanyada per l'harmonització d'horaris entre Renfe i la companyia francesa SCNF per millorar les connexions. Per altra banda, les dues entitats reclamen que l'estació de trens de Figueres es mantingui al centre.

Amb l'objectiu de fomentar una mobilitat més sostenible, Iaeden Salvem l'Empordà i la plataforma de Promoció del Transport Públic volen fomentar la línia de trens que passa per Portbou. Consideren que cal millorar els trens, les estacions, les vies i les andanes i garantir la qualitat i regularitat dels serveis que ja hi ha. Aquesta millora ha d'anar acompanyada d'una implantació progressiva dels horaris cadenciats que facilitin la intermodalitat. De fet, les dues entitats consideren que cal apostar per mitjans de transport alternatius que retroalimentin la circulació de trens i garanteixin la intermodalitat. En aquest sentit, consideren que si l'estació de Vilajuïga es transforma en una porta d'entrada a la serra de Rodes, es poden posar autobusos que surtin d'aquesta estació per anar a diferents punts dels espais naturals que hi ha al costat. Aquest exemple es pot exportar a Camallera o Sant Miquel de Fluvià per aconseguir que els visitants vagin en tren fins a aquest punt i després agafin un autobús per arribar a l'Escala i en molts altres punts que es podria replicar al llarg de l'Empordà i també a l'altra banda dels Pirineus. Un tren transfronterer En el manifest que han presentat les dues entitats aquest dijous també incorporen la proposta per crear una línia transfronterera que vagi de Girona a Narbona que connectaria 25 poblacions del Gironès, l'Alt Empordà, el Rosselló i el Llenguadoc. Aquest tren transfronterer Catalunya-Occitania, tal com l'han batejat des d'Iaeden i la PTP, es podria fer amb ajudes europees. De fet, les dues entitats recorden que la UE té un programa per fomentar els serveis de tren transfronteres. Amb aquest projecte es vol fomentar un turisme menys estacionalitzat i que aposta per la mobilitat sostenible. El projecte s'ha aplicat en d'altres punts d'Europa i ha permès reactivar línies de tren que estaven desaprofitades, com ara la Selva Negra alemanya o les Cinque Terre de la Liguria a Itàlia. Harmonització d'horaris La nova línia de trens hauria d'anar acompanyada d'una harmonització dels horaris entre Renfe i la companyia francesa SNCF. Segons recorden les dues entitats, els horaris entre les dues companyies ferroviàries no estan ben sincronitzats i obliguen a fer moltes hores d'espera en els canvis de serveis a la frontera entre Espanya i França. L'estació de Figueres, al centre Un altre dels punts que consten al manifest és la necessitat de mantenir l'estació de trens convencional de Figueres al centre de la ciutat. IAEDEN i PTP creuen que l'opció d'allunyar-la com ha passat amb la de l'AVE reduiria la connectivitat de la capital altempordanesa i perjudicaria l'ús del tren entre els habitants de Figueres. Per això reclamen a l'Estat i al consistori que mantinguin l'aposta de tenir l'estació enmig de Figueres i que es busqui una solució per acabar amb els passos de nivell que no comporti el trasllat del tren als afores. Recorden que la capital altempordanesa viu un col·lapse de trànsit important que el tren ajuda a reduir i si es canvia l'estació de lloc serà perjudicial pel turisme i pel comerç, a banda de la mobilitat ciutadana. Consideren que l'exemple a seguir és el que s'ha fet a Vic, un soterrament en trinxera que suposa una opció barata i ràpida de suprimir els passos a nivell.