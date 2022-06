La Casa Reina Sibil·la de Fortià obrirà les portes l’any vinent

La històrica Casa Reina Sibil·la de Fortià obrirà les portes i acollirà les dependències municipals a finals de l’any vinent, si no hi ha cap imprevist. «Pel 2023, està planificat el projecte d’adequació de la planta baixa de l’edifici», detalla Francesc Brugués, alcalde del municipi.

Aquesta serà l’actuació més important, ja que significarà que l’edificació tindrà, per fi, una utilitat. «És potser la fase més costosa, però després de diverses actuacions petites que s’han fet al llarg del temps, aquesta és la definitiva per poder fer ús d’aquest espai», explica el batlle.

I és que a partir de llavors, la Casa Reina Sibil·la de Fortià serà un edifici de planta baixa, adaptat i obert a tothom. «Té bastants sales i despatxos per acollir les oficines de l’Ajuntament. I alhora, també serà la seu de l’Arxiu i la Biblioteca», diu Brugués.

Pel que fa al cost de la rehabilitació, les obres suposaran una inversió de 425.423,77 euros. Per fer front a la restauració d’aquesta l’edificació catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), la Generalitat de Catalunya ha concedit al municipi una subvenció cultural de 121.212,99 euros per al trienni 2021-2023.

Val a dir que, tot i que a finals de 2023 l’edifici entrarà en funcionament, encara quedarà pendent la rehabilitació de la «planta pis». «Té un altre calendari amb diverses fases, encara no definides», explica l’alcalde, Francesc Brugués.

Rehabilitació de la façana est

Tot i que la restauració de la planta baixa de la Casa Reina Sibil·la s’iniciarà l’any vinent, enguany es repararà la façana est. La rehabilitació tindrà un cost de 41.100,84 euros, i comptarà amb el suport d’una subvenció del Pla de Monuments de la Diputació de Girona, de 25.890 euros.

Val a dir que l’emblemàtic edifici va ser adquirit l’any 2008 per l’Ajuntament de Fortià, i des de llavors s’ha treballat, a poc a poc, per recuperar-lo i adequar-lo. «Primer es van fer actuacions de consolidació de façana, teulada i fonaments. Després es van fer petites reparacions. I el 2021 es va fer una actuació important, que va ser la consolidació de voltes, i restauració de la façana principal», conclou Brugués.