Mollet adquireix la Rectoria al Bisbat per millorar els equipaments locals

L’Ajuntament de Mollet de Peralada ha acordat la compravenda de l’antiga Rectoria del municipi amb el Bisbat de Girona. D’un temps ençà, aquest espai és utilitzat com a Casa de la Vila i dispensari. El motiu de la compra és millorar els serveis de l’equipament. «Vam demanar per fer un ascensor i posar plaques fotovoltaiques a dalt. I quan vam tenir els projectes fets, la Generalitat ens va demanar el paper de titularitat de l’ajuntament. Va ser per això que vam decidir adquirir la propietat», explica Josep Cristina, alcalde del municipi.

L’inici de les negociacions per la compra de l’immoble es remunten al 2019. Llavors, però, va arribar la pandèmia, i això va aturar el procés. A finals de 2021 es van reprendre les converses. «Ens va ajudar molt la diputació de Girona, i ja cap al novembre-desembre vam arribar a l’acord amb el Bisbat. Ara ja s’ha acordat el conveni, està en període d’exposició pública, i ara es farà l’aprovació en ple extraordinari, i en quatre mesos ja faríem el primer pagament i l’escriptura notarial», detalla Cristina. En aquest sentit, segons s’especifica en el conveni, el preu de la compra seria de 50.000 euros. Val a dir que l’adquisició de la rectoria és una oportunitat, ja que aquest espai ja és un «patrimoni important» pel municipi. Alhora, la compra de l’immoble servirà per «per poder invertir i millorar-lo a poc a poc», diu l’alcalde. Afegeix: «Estem molt contents d’aquest acord. El Bisbat ens ha ajudat amb el finançament». En aquesta línia, l’antiga casa rectoral es trobava en un estat de ruïna econòmica i funcional. És per això, que el consistori municipal va decidir, amb un conveni signat el 9 de juny de 1997, rehabilitar la finca, fent-se càrrec de les despeses que se’n deriven.