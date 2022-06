Els Mossos d'Esquadra han trobat 74 projectils de la Guerra Civil en un camp de blat de la Vall d'en Bas (Garrotxa). Fa un temps, un ciutadà va informar que havia trobat artilleria antiga en aquest camp i a partir d'aquí es va organitzar un operatiu conjunt entre TEDAX i USC d'Olot amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona. Primer es va fer una prospecció de reconeixement de la zona i amb els resultats d'aquest estudi es va concloure que en el camp hi podria haver material de ferro enterrat. Per això aquest dissabte es va fer el dispositiu de TEDAX i USC al camp on només de començar van trobar nombrosos projectils.

Cap al migdia els Mossos havien localitzat més de 50 peces d'artilleria de la Guerra Civil i al final del dispositiu el recompte va ser de 74 projectils sense espoleta però amb munició a l'interior. Ara, es preveu que en els propers dies es traslladin a la base militar de Sant Climent Sescebes per destruir tot l'armament. En el dispositiu hi va col·laborar una empresa d'obres públiques de Sant Joan les Fonts (Garrotxa), que va ser l'encarregada d'excavar el camp de blat on hi havia l'armament enterrat.