Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat, aquest dissabte al migdia, a la zona de boscos de Can Molar, a Vilanant. L'avís l'han rebut a les 12.11 h.

Pocs minuts després de les quatre de la tarda, han informat que han pogut controlar, a més, un petit focus secundari de l'indendi, situat a uns 150 metres del perímetre cremat. L'han tancat amb les mànegues per poder seguir treballant, ara, amb 11 dotacions terrestres.

De moment, les causes que haurien provocat el foc s'estan investigant. Sobre terreny, hi han treballat diverses dotacions de bombers i mitjans aeris.

A dos quarts de tres de la tarda, els aeris s'han retirat i dotze camions d'aigua s'han quedat repassant l'àrea afectada, tal com ha explicat el cos de bombers a través de Twitter. Hi havia, també, sis dotacions de comandament.

Perímetre ESTABILITZAT. Els mitjans aeris es retiren. Ara repassem l'àrea afectada amb 12 camions d'aigua. També hi ha 6 dotacions de comandament de #bomberscat.https://t.co/0tIuLk9Tjm — Bombers (@bomberscat) 11 de junio de 2022

A les quatre de la tarda, ja no hi havia flama activa i els bombers havien aconseguit encerclar totalment el perímetre afectat per l'incendi.